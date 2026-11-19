प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनीला में वार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत वहां आए सभी वर्ल्ड लीडर्स को कई उपहार भेंट किए. पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राजस्थान की सुप्रसिद्ध पिछवाई पेटिंग और जापान की प्रधानमंत्री को वाराणसी का विश्वप्रसिद्ध बनारसी स्टोल गिफ्ट किया.

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ये उपहार केवल सुंदर कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि इनमें भारत की सदियों पुरानी शिल्पकला, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विविधता का गहरा सार छिपा हुआ है. सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री को दिए तोहफों की हो रही है. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ट्रंप को मिली पिछवाई पेंटिंग और जापानी पीएम को मिला काशी स्टोल खास है.

ट्रंप को पीएम ने दी सोने की पेटिंग

प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राजस्थान के नाथद्वारा की एक गोल्डन पिछवाई पेंटिंग भेंट की. ये पेटिंग प्राकृतिक रंगों और सोने के वर्क से बनाई जाती है. श्रीनाथजी, कमल, गायों, पेड़ों से सजी पेंटिंग राजस्थान की समृद्ध कलात्मक विरासत को दर्शाती है.

Prime Minister Narendra Modi gifted a Golden Pichwaai painting from Nathdwara, Rajasthan, to US President Donald Trump during his visit to Manila, Philippines. Originating in Nathdwara, the traditional cloth-painting art is known for its intricate detailing, luminous colours, and elaborate compositions. Created on finely prepared cloth using mineral pigments and gold detailing, it features motifs such as lotuses, cows, trees, and ornamental borders, reflecting exceptional artisan craftsmanship, while its golden finish lends it a regal appeal — ANI (@ANI) November 18, 2026

राजस्थान की 400 साल पुरानी पिछवाई पेंटिंग की खासियत

पिछवाई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है. 'पिछ' (पीछे) और 'वाई' (लटकना). यह पारंपरिक कला राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान कृष्ण (श्रीनाथजी) के स्वरूप के पीछे कपड़े के पर्दे पर बनाई जाती है.

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प्राकृतिक रंग और सोने-चांदी की नक्काशी इसकी खासियत है. पिछवाई पेंटिंग बनाने में पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों, पत्थरों के पिगमेंट और असली सोने व चांदी के बारीक वर्क का इस्तेमाल किया जाता है.

बाएं मोदी द्वारा ट्रंप को गिफ्ट दी गई पेंटिंग और दाएं प्रिटी होम्स इंडिया डॉट कॉम पर मौजूद पिछवाई पेंटिंग

राजस्थान की 400 साल पुरानी पिछवाई पेंटिंग की खासियत

इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, गायों, कमलों और रासलीला जैसी कई चीजों के बेहद बारीक और जीवंत चित्र उकेरे जाते हैं. एक पेंटिंग को तैयार करने में कारीगरों को हफ्तों या महीनों का समय लगता है.

जापान के प्रधानमंत्री को भेंट किया गया बनारसी स्टोल

प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को एक शानदार साधेली बॉक्स में रखा हुआ रॉयल ब्लू रंग का बनारसी कतान सिल्क स्टोल उपहार में दिया. बेहतरीन रेशम से बुना गया यह स्टोल बनारस की सदियों पुरानी बुनाई परंपराओं और बारीक नक्काशीदार डिजाइनों को दर्शाता है. इसका रॉयल ब्लू रंग गरिमा, बुद्धिमत्ता और सद्भाव का प्रतीक है.

काशी के स्टोल की खास बात

काश का ये हाथ से बुना बनारसी सिल्क भारत के सबसे भव्य और प्राचीन वस्त्र निर्माण कला का प्रतीक है जिसे रेशम के धागों और सोने-चांदी की जरी के बारीक काम से तैयार किया जाता है.

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Prime Minister Narendra Modi gifted a Royal Blue Banarasi Katan Silk Stole in a Sadheli box to Japanese Prime Minister Sanae Takaichi during their meeting in Manila, Philippines The stole, presented in an elegant Sadheli box, symbolises India's enduring friendship, warmth, and cultural esteem. Woven from fine Katan silk, it showcases the centuries-old textile artistry of Banaras, with intricate motifs reflecting the precision and craftsmanship of generations of weavers, while its royal blue colour evokes dignity, wisdom, and harmony. — ANI (@ANI) November 18, 2026

पीएम मोदी की आर्ट 'डिप्लोमेसी'

प्रधानमंत्री मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमेशा भारत के स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश देते हैं. वैश्विक राष्ट्राध्यक्षों को भारत के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर वाले तोहफे देने का उद्देश्य भारत की महान विरासत और कला के बारे में जागरूकता फैलाना और सम्मान दिलाना है.

फिलीपींस के राष्ट्रपति के लिए कश्मीरी सिल्क का कालीन

प्रधानमंत्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को हाथ से बुना हुआ पारंपरिक कश्मीरी सिल्क का कालीन भेंट किया. अपने मुलायम अहसास, शानदार चमक और बारीक डिजाइनों के लिए मशहूर इस कालीन में कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता से प्रेरित पैटर्न बने हैं, जिनमें फूल, चिनार की पत्तियां और ज्यामितीय आकृतियां शामिल हैं. इनमें से कुछ कालीनों को तैयार होने में महीनों, या कभी-कभी सालों तक का समय लग सकता है.

फर्स्ट लेडी लुईस अरनेटा-मार्कोस के लिए पश्मीना शॉल

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की पत्नी और फिलीपींस की फर्स्ट लेडी को पीएम मोदी ने एक पारंपरिक कश्मीरी पश्मीना शॉल भेंट की जिसे हाथ से बने पेपर-मैशे (कागज की लुगदी से बनी) डिब्बे में रखा गया था. चांगथांगी बकरियों के बालों के मुलायम रेशों से बनी पश्मीना शॉल अपनी कोमलता, गर्माहट और हल्केपन के लिए जानी जाती है. इस सजावटी डिब्बे में कश्मीर की दो सबसे प्रसिद्ध कलाओं का संगम देखने को मिला.

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ब्रुनेई के लिए चांदी की नक्काशी वाला फूलदान

ब्रुनेई के सुल्तान, सुल्तान हसनल बोलकिया को कर्नाटक के बीदर से एक बिदरीवेयर फूलदान भेंट किया गया. जिंक और तांबे की मिश्रित धातु से बने इस फूलदान पर काले रंग की पृष्ठभूमि के साथ चांदी की बारीक नक्काशी की गई है. धातु की यह पारंपरिक कला अपने शानदार कंट्रास्ट और बेहतरीन कारीगरी के लिए जानी जाती है.

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