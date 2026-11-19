पश्चिम बंगाल में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने गांजा तस्करी के एक इंटर-स्टेट सिंडिकेट के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इसके लिए पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्य ओडिशा के कुछ इलाकों में छह दिनों तक लगातार कार्रवाई की गई.

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अधिकारियों के मुताबिक, इस अभियान के दौरान तस्करी नेटवर्क की अहम कड़ियों को तोड़ने में सफलता मिली है. कार्रवाई 14 नवंबर से 19 नवंबर तक चली, जिसमें अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई. इस पूरे ऑपरेशन में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

छह दिनों तक चले इस समन्वित अभियान के दौरान पुलिस और एंटी-नारकोटिक्स टीम ने कुल 187 किलोग्राम गांजा बरामद किया. जब्त गांजे की अवैध बाजार में अनुमानित कीमत करीब 94 लाख रुपये बताई गई है.

ANTF के मुताबिक, यह कार्रवाई राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों से जुड़े गांजा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ की गई थी. छापेमारी के दौरान सिंडिकेट से जुड़े कई अहम लोगों को गिरफ्तार किया गया. एजेंसी अब इस नेटवर्क के दूसरे सदस्यों और इसकी सप्लाई चेन की जानकारी जुटा रही है.

ANTF West Bengal की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, गांजा बरामदगी से जुड़े मामलों में तीन अलग-अलग आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं. इन तीन FIR में कुल 12 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं. इनमें से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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जबकि बाकी तीन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. उनकी तलाश में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं. पुलिस इन मामलों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

जांच एजेंसियों का फोकस अब गांजे की सप्लाई चेन को पूरी तरह खंगालने पर है. अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि बरामद गांजा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई किन रास्तों से की जानी थी.

इसके अलावा, गांजे की डिलीवरी के लिए तय किए गए ठिकानों और तस्करी नेटवर्क से जुड़े दूसरे ऑपरेटिव्स की पहचान भी की जा रही है. ANTF इस पूरे नेटवर्क के स्रोत, ट्रांजिट रूट और डिलीवरी पॉइंट्स का पता लगाकर सिंडिकेट से जुड़े बाकी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

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