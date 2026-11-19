‘एयरबैग वाले हेलमेट’ के एक वीडियो ने इस समय सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है. कई लोगों का कहना है कि ये हेलमेट चीन की एक कंपनी ने बनाया है.

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वीडियो में एक व्यक्ति की बाइक अचानक स्लिप होकर गिर जाती है. इसके बाद उसके हेलमेट से एयरबैग बाहर निकलकर फूल जाता है. फिर ये एयरबैग व्यक्ति के इर्द-गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना लेता है.

कुछ खबरों में लिखा है कि ये हेलमेट 'Lanxi Yema Motorcycle Fittings' और 'Yanfeng Automotive' नाम की चीनी कंपनियां बना रही हैं. इन कंपनियों की बात हम स्टोरी में आगे करेंगे.

एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "China ने ईजाद किया Helmet Airbag, हादसों से बचेगी जान".

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो AI से बना है.

कैसे पता चली सच्चाई?

इस वीडियो में ऐसी कई चीजें हैं जिनसे इसके AI से बने होने का पता चलता है. मिसाल के तौर पर, जब बाइक चला रहा व्यक्ति गिरता है और उसके हेलमेट से एयरबैग निकलकर फूलने लगता है, उस वक्त वहां वीडियो बना रहे दो लोगों के स्मार्टफोन में अलग-अलग तरह के दृश्य नजर आते हैं.

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जब बाइकर गिरता है, तो उसके घुटने पर एक लाल रंग का नीपैड (घुटनों की सुरक्षा के लिए पहना जाने वाला कवर) नजर आता है. लेकिन कुछ देर बाद जब वो व्यक्ति एयरबैग के पिचकने पर दोबारा दिखता है, तो उसके घुटने पर पीले रंग का नीपैड दिखता है.

इतना ही नहीं, जब एयरबैग फूलकर उस व्यक्ति के शरीर को ढक लेता है, तो उसका एक हाथ बाहर ही रह जाता है. लेकिन जब एयरबैग के एक चक्कर घूमने के बाद वो दोबारा नजर आता है, तो हमें वो हाथ नहीं दिखता.

हमने कई AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से इस वीडियो की जांच की. हाइव मॉडरेशन और isfake.ai ने इस वीडियो को AI जेनरेटेड बताया.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि इसे 'जीरो ग्रैविटी गैंग' नाम के एक फेसबुक पेज ने 2 अक्टूबर, 2026 को पोस्ट किया था. इस पेज ने वायरल वीडियो से मिलते-जुलते और भी कई वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें बाइक चलाने वालों के गिरने पर उनके हेलमेट से अलग-अलग आकार के एयरबैग खुलते हुए दिखते हैं और उनके शरीर को ढक लेते हैं.

क्या ऐसे एयरबैग वाले हेलमेट वाकई होते हैं?

हमें ऐसे किसी एयरबैग वाले हेलमेट की जानकारी नहीं मिली जो दुर्घटना होने पर पूरे शरीर को कवर कर लेता हो. बाजार में ऐसा हेलमेट उपलब्ध होना तो दूर की बात है, हमें ऐसे किसी प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप ( बाजार में उतारने से पहले बनाया जाने वाला शुरुआती मॉडल) तक नहीं मिला.

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लेकिन हमें दोपहिया वाहन चलाने वालों की सुरक्षा के लिए बने दो तरह के एयरबैग के बारे में खबरें दिखीं. इनमें से पहला है एक ऐसा सुरक्षा जैकेट जो दुर्घटना होने पर शरीर के ऊपरी हिस्से की सुरक्षा करता है. इसके अलावा, हमें ऐसे हेलमेट की टेस्टिंग से जुड़े कुछ वीडियो भी दिखे जिनमें मौजूद एयरबैग सिर की सुरक्षा करते हैं. साल 2022 में इटली की कंपनी Airoh और स्वीडेन की कंपनी Autoliv ने भी एक इवेंट में सिर की सुरक्षा करने वाले एक ऐसे ही एयरबैग हेलमेट का कॉन्सेप्ट पेश किया था.

क्या है चीन की कंपनियों का मामला?

चीन की जिन दो कंपनियों का कई खबरों में जिक्र है, उनमें से 'Lanxi Yema Motorcycle Fittings' नामक कंपनी ने 24 मई, 2022 को एक एयरबैग वाले हेलमेट का पेटेंट करवाया था. चीनी भाषा के इस पेटेंट डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर लिखा है कि इसका मकसद सिर और गर्दन की सुरक्षा करना है.

'Yanfeng Automotive' नाम की दूसरी कंपनी के नाम पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला.

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