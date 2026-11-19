Devuthani Ekadashi 2026: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है. इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. इस बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि दो दिनों में बंटी होने के कारण यह असमंजस है कि देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है या 21 नवंबर को. इस पर ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण मिश्र ने विस्तार से जानकारी दी है. आइए जानते हैं.

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देवउठनी एकादशी 2026 तिथि?

ज्योतिषविद के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 07.15 बजे से लेक 21 नवंबर को सुबह 06.31 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर गृहस्थ श्रद्धालु देवउठनी एकादशी का व्रत-पूजन शुक्रवार, 20 नवंबर को करेंगे. जबकि वैष्णव संप्रदाय में 21 नवंबर को एकादशी मनाई जाएगी.

देवउठनी एकादशी 2026 के शुभ मुहूर्त

- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:01 से 5:54 बजे तक

- अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 बजे तक

- विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53 से 2:35 बजे तक

- गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:26 से 5:52 बजे तक

- अमृत काल: रात 2:03 से 3:39 बजे तक (21 नवंबर)

- निशिता मुहूर्त: रात 11:40 से 12:34 बजे तक (21 नवंबर)

- रवि योग: पूरे दिन

देवउठनी एकादशी का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं. भगवान विष्णु के शयनकाल को चातुर्मास कहा जाता है. इस अवधि में विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों को करने की मनाही है. देवउठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु जागते हैं तब विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार समेत कई मांगलिक कार्यों को किया जाता है. इसी वजह से देवउठनी एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है.

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देवउठनी एकादशी की पूजन विधि

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा विधि-विधान से करने की परंपरा है. इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर के मंदिर की साफ-सफाई करें. भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को साफ करें. मूर्ति को नए वस्त्र पहनाएं और आसन को फूलों से सजाएं. इसके बाद भगवान विष्णु को गंगाजल से स्नान कराएं, तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें. भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल प्रिय माने जाते हैं. इसलिए पूजा में पीले फूल जरूर शामिल करें. ऋतु के अनुसार उपलब्ध फलों का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल जरूर रखें.

पूजा के दौरान दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को जगाने के लिए शंख और घंटी बजाएं और उनके समक्ष भजन-कीर्तन करें. इसके बाद भगवान विष्णु से सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और जीवन के कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें. इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु को जगाने के लिए शंख और घंटियां भी बजाते हैं.

देवउठनी एकादशी का व्रत और पारण

देवउठनी एकादशी पर कई श्रद्धालु व्रत रखते हैं. कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं. जबकि कुछ फलाहार के साथ व्रत रखते हैं. व्रत रखने का तरीका व्यक्ति को अपनी सेहत और सामर्थ्य के अनुसार तय करना चाहिए. जो लोग व्रत नहीं रख सकते, वे भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं. एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है. इस साल 20 नवंबर को व्रत रखने वाले श्रद्धालु 21 नवंबर को सुबह 6:49 से 8:56 बजे के बीच पारण कर सकते हैं.

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