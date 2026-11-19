केंद्र सरकार ने गाड़ियों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं. नए नियम के तहत बीएस-6 गाड़ियों को बड़ी राहत दी गई है. इन गाड़ियों को पहले के मुकाबले अब पीयूसी सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए ज्यादा समय मिलेगा. यानी बीएस-6 कारों और दूसरी गाड़ियों का पीयूसी ज्यादा वक्त तक के लिए मान्य होगा.

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वहीं पुरानी गाड़ियों के लिए पॉल्यूशन चेक कराने के टाइम पीरियड को कम कर दिया गया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 13 नवंबर को इन बदलावों को नोटिफाई किया है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं नए नियम.

बीएस-6 गाड़ियों को बड़ी राहत

पीयूसीसी के नए नियमों के मुताबिक, 6 साल तक पुरानी प्राइवेट बीएस-6 गाड़ियों को तीन साल में सर्टिफिकेट (पीयूसी) रिन्यू करना होगा. वहीं 6 साल से 10 साल तक पुरानी बीएस-6 गाड़ियों को हर साल सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा. 10 साल से भी पुरानी गाड़ियों को हर 6 महीने पर पॉल्यूशन चेक कराना होगा.

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नए नियमों का असर कमर्शियल गाड़ियों पर भी पड़ेगा. 6 साल तक पुराने बीएस-6 कमर्शियल वाहनों को हर दो साल में पीयूसी सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा. वहीं 6 साल से 10 साल तक की उम्र वाले बीएस-6 कमर्शियल वाहनों को एक साल में पीयूसी रिन्यू करना होगा. जबकि 10 से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए ये समय-सीमा 6 महीने रखी गई है.

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दूसरी गाड़ियों के लिए क्या हैं नियम?

अगर आपके पास बीएस-6 से पहले के नॉर्म्स वाली गाड़ियां हैं, तो उनके लिए नियम अलग हैं. बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 नॉर्म्स वाली गाड़ियों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट सिर्फ 3 महीने के लिए वैध होगा. यानी इन मानकों वाली गाड़ियों का पीयूसी सर्टिफिकेट हर तीन महीने पर रिन्यू कराना होगा.

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वहीं बीएस-4 गाड़ियों के लिए इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने तक तय की गई है. केंद्र सरकार की ओर से लागू नए पीयूसी नियम पूरे देश में लागू होंगे. ये नियम दिल्ली सरकार के विंटर पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान से अलग है. दिल्ली में 1 नवंबर से 28 फरवरी तक विंटर एक्शन प्लान लागू किया गया है. बता दें कि पहले अधिकतम एक साल तक के लिए ही पीयूसीसी बनता था.

कब से लागू होंगे नए नियम?

पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी में ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल (16वां संशोधन) रूल, 2026 के तहत किए गए हैं. ये नियम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत नोटिफाई किए गए हैं. नए नियमों में सर्टफिकेट रिन्यू कराने की तारीख भी साफ कर दी गई है.

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अगर किसी गाड़ी के मौजूदा सर्टिफिकेट के एक्सपायर होने से 10 दिन पहले इसे रिन्यू कराता जाता है, तो नया सर्टिफिकेट पुराने के एक्सपार्य होने पर ही लागू होगा. अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद रिन्यू कराया जाता है, तो उसी दिन से लागू होगा.

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