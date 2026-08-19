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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने नेपाल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बालेन शाह से मुलाकात कर रक्षा सहयोग पर बातचीत की. इस दौरान भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी मौजूद रहे. जनरल सेठ को नेपाल सेना का मानद जनरल बनाया गया, जो 1950 से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है.

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जनरल धीरज सेठ और बालेन शाह की बीच हुई मुलाकात (File Photo: PTI)
जनरल धीरज सेठ और बालेन शाह की बीच हुई मुलाकात (File Photo: PTI)

FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने साऊथ अफ्रीका को करारी शिकस्त दी. वहीं, आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने नेपाल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बालेन शाह से मुलाक़ात की. इन खबरों के अलावा, सोनिया की आत्मकथा बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव दस नवंबर को रिलीज होगी. पढ़ें बुधवार सुबह की दस बड़ी खबरें.

Women's Hockey World Cup 2026: मह‍िला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का धमाका, साउथ अफ्रीका को 6-1 से धोया

FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त दी. मंगलवार को वागेनर स्टेडियम में खेले गए पूल-D के मुकाबले में तीसरे क्वार्टर तक भारत 6-0 से आगे था. आख़िरी 15 मिनट में साउथ अफ्रीका ने एक गोल किया, लेकिन तब तक भारत ने मुकाबला पूरी तरह अपने नाम कर लिया था.

नेपाल के पीएम बालेन शाह से मिले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर हुई सार्थक वार्ता

भारत के सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने नेपाल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बालेन शाह से मुलाक़ात की. सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मज़बूत करने को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई. यह मुलाक़ात ऐसे समय हुई है, जब दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है.

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राजीव से मुलाकात, परिवार की त्रासदी और PM पद का फैसला… 10 नवंबर को आ रही सोनिया की आत्मकथा

सोनिया गांधी की ज़िंदगी पर आधारित चर्चित किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ इस साल 10 नवंबर को रिलीज़ होगी. बुक में सोनिया गांधी की इटली से भारत तक की निजी और सियासी ज़िंदगी का ज़िक्र है. यह प्यार, परिवार और भारत की कहानी बयां करने वाली एक ‘रिवेलेटरी’ किताब है. 544 पन्नों की इस मेमॉयर को अल्फ्रेड ए. नॉफ प्रकाशित कर रहा है.

आज का मौसम: यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 20 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून, IMD ने जारी किया नया अलर्ट

यूपी में मॉनसून फिर सक्रिय है. 19 अगस्त को यूपी के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है. IMD ने बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, महोबा में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, हमीरपुर और ललितपुर में भी भारी बारिश की चेतावनी है.

अब तीसरे बच्चे पर भी एक साल की मैटरनिटी लीव, इस राज्य में सरकार का ऐलान

तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए सरकारी महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी एक साल की मैटरनिटी लीव देने का ऐलान किया है. अब तक यह सुविधा सिर्फ़ पहले दो बच्चों तक सीमित थी. मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. शरतकुमार ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी. नई व्यवस्था लागू करने के लिए जल्द विस्तृत सरकारी आदेश जारी किया जाएगा.

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1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, फ्री ऑनलाइन कोचिंग, मोहन कैबिनेट के 5 बड़े फैसले; लाल किले से PM मोदी की घोषणा पर तुरंत एक्शन

मध्य प्रदेश सरकार ने अगले पांच वर्षों में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में 492 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट लागू करने का फ़ैसला किया है. साथ ही, एक करोड़ से ज़्यादा युवाओं को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग दी जाएगी. राज्य सरकार ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग देने का भी फ़ैसला किया है.

एअर इंडिया के विमान से अचानक टकराया पक्षी, रद्द करनी पड़ी फ्लाइट

पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया. एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1694 से टेक-ऑफ़ से ठीक पहले पक्षी टकरा गया, जिसके बाद अमृतसर से पुणे जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई. विमान सुबह करीब 4:25 रवाना होने वाला था. एअर इंडिया एक्सप्रेस ने फ़्लाइट कैंसिल होने की पुष्टि की है.

भारत-जापान की साझेदारी से यूपी में बढ़ेगा निवेश और रोजगार, बोले CM योगी

यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत सीएम योगी ने जापानी उद्योगपतियों से द्विपक्षीय वार्ता की. दिल्ली के ताज होटल में आयोजित इंडिया-जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश का न्योता दिया. 200 से ज़्यादा जापानी CEO और कारोबारी नेता भारत पहुंचे हैं.

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"शांति ही एकमात्र रास्ता!" गाजा के संकट के बीच भारत ने फिलिस्तीन को दिया भरोसा

भारत ने गाज़ा की गंभीर मानवीय स्थिति पर चिंता जताई है. भारत की राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने रामल्लाह में फ़िलिस्तीन के विदेश मामलों और प्रवासी मामलों के मंत्री डॉ. वारसेन अगाबेकियन शाहिन से मुलाक़ात की. आधिकारिक यात्रा के दौरान यह उनकी पहली बैठक थी. दोनों के बीच भारत-फ़िलिस्तीन संबंधों से जुड़े व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई.

अन्नपूर्णा योजना का बजट बढ़ेगा, ज्यादा महिलाओं को मिलेंगे 3-3 हजार रुपये: CM शुभेंदु का ऐलान

बंगाल सरकार अन्नपूर्णा योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को शामिल करने के लिए सालाना बजट बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपये करेगी. सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि बढ़ते लाभार्थियों के चलते इसे बढ़ाया जाएगा. अब तक 1.45 करोड़ महिलाओं को मंज़ूरी मिल चुकी है, जबकि 14 लाख आवेदनों का सत्यापन जारी है. पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे.
 

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