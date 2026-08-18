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Women's Hockey World Cup 2026: मह‍िला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का धमाका, साउथ अफ्रीका को 6-1 से धोया

FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने साउथ अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त देकर पूल-D में टॉप स्थान हासिल कर लिया. भारत के लिए सुनीलिता टोप्पो, नवनीत कौर, सुशीला चानू, दीपिका सेहरावत, लालरेमसियामी और साक्षी राणा ने गोल किए. साउथ अफ्रीका के लिए कायला डे वाल ने आखिरी क्वार्टर में एक गोल किया. अब भारत का सामना इंग्लैंड से होगा.

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साउथ अफ्रीका को 6-1 से पीटा, भारत पूल-D में नंबर-1, अब इंग्लैंड के खिलाफ तय होगा अगला सफर (Photo: X@TheHockeyIndia)
साउथ अफ्रीका को 6-1 से पीटा, भारत पूल-D में नंबर-1, अब इंग्लैंड के खिलाफ तय होगा अगला सफर (Photo: X@TheHockeyIndia)

FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त दी. मंगलवार को वागेनर स्टेडियम में खेले गए पूल-D के मुकाबले में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और तीन क्वार्टर में लगातार गोल दागकर मुकाबले को एकतरफा कर दिया.

भारत ने पहले क्वार्टर में एक गोल किया, जबकि दूसरे क्वार्टर में दो और तीसरे क्वार्टर में तीन गोल दागे. इस तरह तीसरे क्वार्टर के अंत तक टीम इंडिया ने 6-0 की विशाल बढ़त हासिल कर ली थी. साउथ अफ्रीका को आखिरी 15 मिनट में एक गोल मिला, लेकिन तब तक मुकाबला पूरी तरह भारत के कब्जे में जा चुका था.

भारत के लिए 6 खिलाड़ियों ने दागे गोल
भारत की ओर से सुनीलिता टोप्पो ने 11वें मिनट में फील्ड गोल करके टीम का खाता खोला. इसके बाद नवनीत कौन ने 17वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त 2-0 कर दी. 25वें मिनट में सुशीला चानू ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया और भारत ने 3-0 की बढ़त बना ली. तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने गोलों की झड़ी लगा दी. दीप‍िका सेहरावत ने 38वें मिनट में फील्ड गोल किया. इसके बाद लालरेमसियामी ने 44वें मिनट में गोल दागा, जबकि 45वें मिनट में साक्षी राणा ने शानदार फील्ड गोल करके भारत की बढ़त 6-0 कर दी.

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साउथ अफ्रीका को आखिरकार 55वें मिनट में सफलता मिली. कायला डे  वाल ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया और स्कोर 6-1 हुआ. हालांकि इसके बाद कोई और गोल नहीं हुआ और भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया.

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पूल-D में नंबर-1 बना भारत
साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस बड़ी जीत के साथ भारत पूल-D की अंक तालिका में चीन को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंच गया. हालांकि भारत की स्थिति अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई है और अगले मुकाबले का नतीजा काफी अहम होगा. साउथ अफ्रीका के लिए यह हार बेहद निराशाजनक रही. टीम के खाते में अब तक कोई अंक नहीं है और उसका गोल अंतर -9 हो गया है. इसके साथ ही वह टूर्नामेंट में खिताब की दौड़ से बाहर हो गई है.

अब इंग्लैंड से होगा बड़ा मुकाबला
भारत के लिए वर्ल्ड कप का असली इम्तिहान अब गुरुवार (20 अगस्त) को होगा, जब टीम पहले राउंड के अपने आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेगी. भारत को दूसरे पूल राउंड में पहुंचने के लिए इस मैच से कम से कम ड्रॉ की जरूरत होगी. अगर भारत इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ हासिल कर लेता है, तो वह अगले राउंड में पहुंच जाएगा और चीन के खिलाफ ड्रॉ से हासिल एक अंक भी उसके साथ आगे जाएगा.

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