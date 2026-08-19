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आज का मौसम: यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 20 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून, IMD ने जारी किया नया अलर्ट

Aaj Ka Mausam: यूपी में बारिश अगले 48 घंटे और मुश्किल बढ़ाने वाली है. 19 अगस्त बुधवार को बारिश का प्रकोप तेज होने वाला है. 18 अगस्त को भी कई जिलों में एक तरह से बादल टूटे और प्रयागराज में जलभराव ने जनजीवन को झटका दिया.

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प्रयागराज में मंगलवार को भारी बारिश, रामबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पानी में डूबे.(Photo:PTI)
प्रयागराज में मंगलवार को भारी बारिश, रामबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पानी में डूबे.(Photo:PTI)

उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है और 19 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की मानें तो बुधवार को खासकर पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. कुछ इलाकों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है.

IMD के अनुसार, 19 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 20 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक के पूर्वानुमान में बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर और महोबा के आसपास बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है. यह वही इलाका है, जहां बादल जरा भी गरजे तो सड़कें नदी बन सकती हैं.

वहीं फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, हमीरपुर और ललितपुर में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, झांसी और आसपास के क्षेत्रों में भी तेज बारिश हालात बिगाड़ सकती है.

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18 अगस्त को भी कई इलाकों में भारी बारिश

इससे पहले 18 अगस्त को भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिला. पूर्वी यूपी में कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई थी, जबकि पश्चिमी यूपी में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट रहा. प्रयागराज में बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी और जनजीवन प्रभावित हुआ.

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मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में 18 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई थी. वहीं प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने की बात कही गई थी.

20 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ती नहीं दिख रही हैं. प्रदेश में 20 अगस्त तक भारी बारिश का दौर बने रहने की संभावना है.

लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, नदी-नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थिति बन सकती है. प्रयागराज में लगातार बारिश के कारण पहले ही कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आ चुकी है.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने बारिश और गरज-चमक के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासकर उन इलाकों में जहां भारी बारिश का अलर्ट है, वहां जलभराव वाले रास्तों और तेज बहाव वाले नालों से दूरी बनाए रखना जरूरी है.

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