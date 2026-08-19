घर में रखी अदरक का एक टुकड़ा गमले में दबाकर उगाएं पौधा, आसान है तरीका; 12 महीने मिलेगी ताजी अदरक

How To Grow Ginger Plant At Home: रसोई में ऐसी कई सब्जियां होती हैं, जिन्हें रोजाना इस्तेमाल किया जाता है. इन्हीं में अदरक भी शामिल है. अदरक रसोई की उन चीजों में शामिल है, जिसकी जरूरत चाय से लेकर सब्जी और काढ़े तक में पड़ती है. लेकिन जब मौसम बदलता है, तो अदरक के दाम भी बढ़ने लगते हैं. ऐसे में अगर आप हर बार बाजार से अदरक खरीदकर लाने में कतराते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको अदरक खरीदने के बजाय क्यों न घर में ही इसका पौधा तैयार कर लिया जाए?

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इसके लिए आपको कोई बीज या खास पौधा खरीदने की जरूरत नहीं है. रसोई में पड़ी सूखी-पुरानी अदरक की एक गांठ ही काम आ सकती है. खासकर ऐसी अदरक, जिसमें छोटी-छोटी अंकुर निकलने लगे हों, उसे आसानी से गमले में लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं घर पर अदरक उगाने का आसान तरीका.



पुरानी अदरक से उगाएं अदरक का पौधा

अगर आपकी अदरक कुछ दिनों से रखी-रखी सूखने लगी है और उसमें छोटी-छोटी आंखें या अंकुर दिखाई दे रहे हैं, तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है. यही हिस्सा नया पौधा तैयार करने में मदद कर सकता है. अदरक की ऐसी गांठ चुनें जो बहुत ज्यादा सड़ी या खराब न हो और जिसमें कम से कम एक-दो हेल्दी और हरे-भरे नोड्स मौजूद हों.

अदरक का पौधा उगाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए?

अदरक के पौधे को ऐसी मिट्टी पसंद आती है, जिसमें पानी आसानी से निकल सके और जड़ों को हवा मिलती रहे. इसके लिए मिट्टी को ज्यादा भारी न रखें. ये पौधा उगाने के लिए आपको करीब 50% नॉर्मल मिट्टी, 25% कोकोपीट और 25% अच्छी ऑर्गेनिक खाद मिलाकर खास तरह की मिट्टी तैयार करनी होगी. मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, ताकि अदरक की गांठ आसानी से फैल सके.

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छोटा नहीं, चौड़ा गमला चुनें

अदरक लगाने के लिए बहुत गहरे गमले की जरूरत नहीं होती, लेकिन गमला चौड़ा होना चाहिए. करीब 10-12 इंच का गमला या ग्रो बैग इसके लिए अच्छा ऑप्शन है. इसकी वजह ये है कि अदरक की गांठें नीचे की तरफ ज्यादा गहराई में जाने के बजाय मिट्टी के अंदर आसपास की ओर फैलती हैं. इसलिए उन्हें फैलने के लिए अच्छी खासी जगह मिलनी चाहिए.

ऐसे लगाएं अदरक की गांठ

सबसे पहले अदरक की ऐसी गांठ लें, जिस पर छोटी-छोटी नोड्स निकली हुई हों. अब तैयार मिट्टी में हल्का सा गड्ढा करें और अदरक को इस तरह रखें कि उसकी आंखें ऊपर की तरफ रहें. इसके बाद ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालकर गांठ को ढक दें. इसे बहुत ज्यादा गहराई में दबाने की जरूरत नहीं है.

पानी डालते समय न करें ये गलती

अदरक लगाने के तुरंत बाद मिट्टी को पानी से भिगोने के बजाय हल्का पानी दें. शुरुआत में स्प्रे बोतल से पानी देना ही अच्छा रहेगा. इसके बाद रोज पानी डालने की जरूरत नहीं है. जब ऊपर की मिट्टी सूखी या नमी कम लगे, तभी पानी दें. गमले में पानी जमा रहने से गांठ सड़ सकती है.

धूप में रखने की भी है एक खास शर्त

अदरक के पौधे को तेज और लगातार धूप में रखने से बचें. इसे ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप और रोशनी मिलती रहे. दिन में करीब ढाई से तीन घंटे की हल्की धूप इसके लिए सही रहती है. दोपहर की तेज धूप से पौधे को बचाकर रखें और जरूरत पड़े तो इसे छांव में रख दें.

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कब दिखने लगेगा पौधा?

अदरक को उगने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए गमले में गांठ लगाने के कुछ दिन बाद ही पौधा उगने की उम्मीद न करें. आमतौर पर नई कोंपलें निकलने में करीब 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं. इस बीच बस ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, गमले में पानी जमा न हो और पौधा तेज धूप में ना रखें. थोड़े धैर्य के साथ आपकी रसोई की पुरानी अदरक एक नए पौधे में बदल सकती है.

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