scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो जांच', परीक्षा रद्द होने पर बोले छात्र नेता, रांची में प्रोटेस्ट जारी

झारखंड में राज्य सरकार द्वारा परीक्षाएं रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद रांची में छात्रों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी रहा. छात्र नेता रवींद्र पासवान ने सरकार के नोटिफिकेशन पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कराने की मांग की है.

Advertisement
X
रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी. (FIle Photo- ITG)
रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी. (FIle Photo- ITG)

रांची में राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द करने की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भी छात्रों का धरना 26वें दिन जारी है. छात्र नेता रवींद्र पासवान ने बताया कि सरकार ने परीक्षा रद्द करने संबंधी मांगें मान ली हैं, लेकिन न्यायिक जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. सरकार द्वारा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने के प्रस्ताव के मुकाबले छात्रों ने सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराने की मांग रखी है. यदि सरकार मामला सीबीआई को नहीं सौंपती है तो जांच सिटिंग जज से ही कराई जानी चाहिए.

छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि आज उनके धरने का 26वां दिन पूरा हो चुका है. सरकार की तरफ से परीक्षाएं रद्द करने का जो नोटिफिकेशन आया है, छात्रों ने उसका गहन अध्ययन किया है. उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में न्यायिक जांच से जुड़ी बातें बहुत साफ नहीं हैं. छात्र इसे समझने में जुटे हैं और इसी मुद्दे को लेकर कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है.

रवींद्र पासवान ने स्पष्ट किया कि सरकार ने परीक्षा रद्द करने से जुड़ी उनकी सभी मांगें पूरी तरह मान ली हैं. सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराने की बात कही है. छात्र नेता ने कहा कि यदि सरकार इस मामले को सीबीआई को नहीं दे सकती तो उनकी मांग है कि जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में ही हो.



रवींद्र पासवान ने बताया कि आगे की रणनीति तय करने के लिए सुबह 10 बजे कोर कमेटी की अहम बैठक रखी गई है. इस बैठक में नोटिफिकेशन के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी. बैठक के बाद छात्र नेता जो भी सर्वसम्मत फैसला होगा, उसे प्रेस वार्ता के जरिए सबके सामने रखेंगे.

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

इससे पहले राज्य सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित 44 भर्ती परीक्षाओं को आधिकारिक तौर पर रद्द करने की सूची जारी की है. इसके साथ ही सरकार ने अधिसूचित किया है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी और कदाचार से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

करीब 20 दिन तक तीर्थयात्रियों के भेष में घूमती रही पुलिस. (Photo: Screengrab)
तीर्थयात्री बनकर पहुंची पुलिस, 93 लाख की लूट के आरोपी पकड़े
jharkhand government cancels 44
छात्र आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार, 44 परीक्षाएं हुई रद्द
रांची के कोकर में पेट्रोल पंप पर धमाका (Photo: ANI)
रांची में पेट्रोल पंप पर धमाका, दहशत में लोग
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार का बड़ा फैसला (Photo: PTI)
44 परीक्षाएं रद्द, जानिए झारखंड में किन बड़ी परीक्षाओं पर गिरी गाज
छात्रों की मांगें अनसुना करना सरकारों के लिए क्यों हुआ असंभव? देखें खबरदार

सरकार की अधिसूचना के तहत जेपीएससी और जेएसएससी के अंदर एक इंटरनल मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा. इसके अलावा आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर अध्ययन के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित होगी. इस कमेटी में अन्य अधिकारी और प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक शामिल होंगे. ये कमेटी अगले दो महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'P' से पंडित पर सपा-बसपा में जुबानी जंग तेज, आकाश आनंद ने बताया PDA का नया फॉर्मूला |
    'मैं तो फंस गई...' पति की मौत के बाद पत्नी के Video और बाइक पर तीन लड़के, जयपुर की कविता ऐसे धरी रह गई 'होशियारी' |
    आजम खान के ठिकानों पर ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली से लेकर रामपुर-सहारनपुर तक 10 जगहों पर रेड |
    Hindu Dharam: क्या आज भी धरती पर भटक रहे हैं महाभारत के अश्वत्थामा? जानें पूरा रहस्य |
    छात्र आंदोलन के बीच तेजस्वी का लोक भवन मार्च, RJD कार्यकर्ता जुटे |
    यूपी में आज भी रेन अलर्ट! 13 जिलों के 173 गांव पहले से पानी में... 84 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित |
    किम जोंग उन को राहत, ट्रंप ने क्यों रोकी साझा सैन्य ड्रिल? देखें कूटनीति |
    ट्रंप ने बताया होर्मुज बना अमेरिका का नया इलाका, देखें दुनिया आजतक |
    'दरवाजा खुला छोड़ आई, नींद के मारे...' शराब, आर्केस्ट्रा और डांसर वाला वीडियो वायरल चौकीदार सस्पेंड |
    मोबाइल एंटी-ड्रोन शील्ड: भारत-पाक सीमा पर अब आसमान से आने वाले खतरे का जवाब देगा BSF
    Advertisement