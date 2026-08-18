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एअर इंडिया के विमान से अचानक टकराया पक्षी, रद्द करनी पड़ी फ्लाइट

अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की फ्लाइट को पक्षी टकराने के कारण रद्द कर दिया गया. विमान पुणे के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन एयरलाइन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत उड़ान रद्द कर दी. इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतारा गया और उनका सामना लौटाया गया.

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एअर इंडिया की फ्लाइट अमृतसर से पुणे जा रही थी. (Photo- Pexels)
एअर इंडिया की फ्लाइट अमृतसर से पुणे जा रही थी. (Photo- Pexels)

पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया. मंगलवार (18 अगस्त) की सुबह एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को 'बर्ड हिट' के कारण रद्द करना पड़ा.

अमृतसर से पुणे के लिए उड़ान भरने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या IX-1694 से टेक-ऑफ से ठीक पहले पक्षी टकरा गया. ये विमान अपने तय समय सुबह करीब 04:25 बजे पुणे के लिए रवाना होने वाला था.

एअर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से एयरपोर्ट डायरेक्टर को पत्र भेजकर फ्लाइट कैंसिल होने की पुष्टि की गई है. पहले उड़ान रद्द होने का कारण 'तकनीकी खराबी' दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में हाथ से की गई नोटिंग में बताया गया कि विमान से पक्षी टकराया था.

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सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइन ने उड़ान को तुरंत रद्द करने का फैसला लिया. फ्लाइट-स्टेटस रिकॉर्ड में भी 18 अगस्त 2026 को IX-1694 के रद्द होने की पुष्टि की गई है.

यह भी पढ़ें: एअर इंडिया नहीं, PAK एयरलाइंस के CEO बनने वाले थे टेवोल्डे, फिर...

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यात्रियों को उतारा गया, सामान लौटाया

फ्लाइट कैंसिल होने का ऐलान करने के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. एयरलाइन क्रू और ग्राउंड स्टाफ ने विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया. इसके बाद टर्मिनल बिल्डिंग पर यात्रियों के सामान को वापस लौटाया गया.

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