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सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को होगा लॉन्च: इटली से भारत, प्रेम और राजनीति की अनकही कहानी

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' नवंबर में रिलीज होगी. 544 पन्नों की यह किताब अल्फ्रेड ए नॉफ प्रकाशित करेगा. इसमें सोनिया गांधी के इटली में बचपन, राजीव गांधी से प्रेम कहानी, भारत आने और इंदिरा गांधी से मुलाकात का जिक्र है.

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सोनिया गांधी का संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' जल्द होगा रिलीज (Photo: ITG)
सोनिया गांधी का संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' जल्द होगा रिलीज (Photo: ITG)

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की जिंदगी पर आधारित एक बहुचर्चित किताब इस साल नवंबर में पाठकों के सामने आने वाली है. इस मेमॉयर यानी आत्मकथा का नाम है 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' और इसे प्रकाशित करने वाली दिग्गज कंपनी अल्फ्रेड ए नॉफ इसे 10 नवंबर को रिलीज करेगी. 

यह किताब कुल 544 पन्नों की है और इसे एक "रिवेलेटरी" यानी बड़े खुलासे करने वाली किताब बताया जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी की इटली से भारत तक की निजी और राजनीतिक यात्रा को दिलचस्प अंदाज में बयां किया गया है.

पेंगुइन रैंडम हाउस की वेबसाइट पर इस किताब के बारे में दी गई जानकारी के मुताबिक यह एक हैरान करने वाली किताब है जो प्यार, परिवार और भारत जैसे दिलचस्प देश की कहानी बताती है. किताब की शुरुआत इंग्लैंड के कैंब्रिज शहर से होती है, जहां साल 1965 में उन्नीस साल की छात्रा सोनिया माइनो को पहली नजर में ही राजीव गांधी से प्यार हो जाता है. राजीव गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पोते थे.

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किताब में बताया गया है कि अब तक शांत और अंतर्मुखी रही सोनिया गांधी इस किताब में खुलकर अपनी पूरे जीवन की कहानी बताती हैं. इसमें उनके इटली में बीते बचपन से लेकर भारत आने की प्रेम कहानी और फिर उन बड़े दुखों का भी जिक्र है जिन्होंने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे भारत की तस्वीर बदल दी. 

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यह भी पढ़ें: सोनिया गांधी: इटली में जन्म, इंडिया में संभाली गांधी परिवार की विरासत

किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे सोनिया गांधी की मुलाकात अपनी सास और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से होती है और कैसे राजीव गांधी के साथ रहते हुए उन्होंने हिंदी बोलना, साड़ी पहनना और भारतीय खाना पसंद करना सीखा.

किताब में राजीव गांधी के भाई संजय गांधी की विमान हादसे में मौत, फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुखद घटनाओं का भी जिक्र है. इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं लेकिन सात साल बाद चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमलावर उनकी भी हत्या कर देता है. 

किताब के मुताबिक इसके बाद सोनिया गांधी लंबे समय तक राजनीति से दूर रहती हैं लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेता बनती हैं. एक अहम चुनाव के बाद जब पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती है तो वे यह बड़ा पद ठुकरा देती हैं और इसके बजाय गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना चुनती हैं जो दस साल तक देश पर राज करती है.

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