scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

PNB Warning: पीएनबी में है आपका अकाउंट... तो हो जाएं सावधान, अगले महीने बैंक बंद कर देगा ये खाते

PNB Zero Balance Accounts Alert: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में शामिल पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को सोशल मीडिया के जरिए बड़ा अलर्ट भेजा है, जिसमें बताया गया है कि 13 सितंबर के बाद कई बैंक खातों को बंद कर दिया जाएगा.

Advertisement
X
अगले महीने पीएनबी के कई अकाउंट कर दिए जाएंगे बंद. (Photo: PTI)
अगले महीने पीएनबी के कई अकाउंट कर दिए जाएंगे बंद. (Photo: PTI)

अगर आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में है, तो ये खबर आपके लिए है. PNB अगले महीने से कई बैंक खातों को बंद करने जा रहा है और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर बैंक की ओर से बड़ा अलर्ट भेजा गया है. इसमें बताया गया है कि पीएनबी ऐसे बैंक ग्राहकों के उन खातों को बंद करने जा रहा है, जिनमें बीते तीन साल से किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है. इस चेतावनी के साथ ही बैंक ने इससे बचने के उपाय भी बताए हैं. 

13 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा खाता
पंजाब नेशनल बैंक की ओर से भेजे गए अलर्ट में साफ किया गया है कि उन इनऑपरेटिव खातों (PNB Inoperative Accounts) को बंद करने के लिए कदम उठाया जा रहा है, जिनमें बीते तीन साल में एक भी पैसे का लेन-देन नहीं हुआ है और इनमें बैंक बैलेंस शून्य (Zero Balance Account Closure) है यानी वे निष्क्रिय पड़े हैं. इन खातों 13 सितंबर के बाद बंद कर दिया जाएगा. 

इन ग्राहकों को दी गई चेतावनी  
PNB ने अपने ग्राहकों को सोशल मीडिया के जरिए ये बड़ा अलर्ट भेजा है. बैंक के आधिकारिक एक्स हैंडल से किए गए इस अलर्ट पोस्ट में साफ बताया गया है कि ये अकाउंट क्लोजर नोटिस ऐसे ग्राहकों को दिया जा रहा है, जिनमें 30 जून 2026 तक पिछले तीन सालों से अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं किया गया है और उनके खाते में बकाया राशि शून्य बनी हुई है. ऐसे खाते अगले महीने की तय डेडलाइन के बाद किसी काम के नहीं रहेंगे. 

Advertisement

बैंक क्यों बंद कर रहा ऐसे खाते? 
पंजाब नेशनल बैंक ने चेतावनी वाली अपनी सोशल मीडिया पोस्ट (PNB Social Media Post) में ये भी बताया है कि निष्क्रिय खातों को बंद करने के पीछे कारण क्या है. इसमें लिखा है, 'बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ खातों में 3 साल से ग्राहकों ने कोई लेन-देन नहीं किया है यानी उनका संचालन नहीं किया जा रहा है और न ही इनमें कोई राशि है. ऐसे में इन खातों का दुरुपयोग न हो और इससे जुड़े जोखिमों को रोका जा सके, इसके लिए बैंक ने इस तरह के बैंक अकाउंट्स को बंद करने का फैसला लिया है. 

बैंक ने बताया कैसे बचाएं खाता
PNB ने बैंक क्लोजर अलर्ट के साथ ही अपने ग्राहकों को इसे एक्टिव बनाए रखने का तरीका भी बताया है. बैंक की ओर से बताया गया है कि जिन खातों में तीन साल या अधिक समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है उन्हें अगले महीने की 13 तारीख से पहले एक्टिव करना जरूरी है. इसके लिए संबंधित बैंक ब्रांच में केवाईसी (PNB KYC) डॉक्युमेंट जमा कराने होंगे और अपने इनएक्टिव खाते को रि-एक्टिव करवाना होगा, जिससे कि बैंक की सेवाओं का पूरा लाभ उन्हें बिना रुकावट के मिलता रहे. 

Advertisement

बैंक की इन खातों पर पैनी नजर
कुल मिलाकर इस तरह के निष्क्रिय खातों के जरिए किसी भी धोखाधड़ी की आशंका के चलते बैंक कड़ी निगरानी रख रहा है और ग्राहकों को अलर्ट कर रहा है. समय-समय पर बैंक खातों की KYC अपडेट करना बैंकिंग नियमों का हिस्सा है. बैंक ने कहा है कि जो ग्राहक अपने बैंक अकाउंट की स्थिति की सही जानकारी पता नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी बैंक ब्रांच से तुरंत संपर्क करना चाहिए और ये काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए. Punjab National Bank की ओर से अपनी पोस्ट में ग्राहकों की इस काम में मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी शेयर किया गया है, जो 1800-1800, 1800-2021 है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    VIDEO: बारिश के पानी में गिर गया 45 हजार का फोन, घंटों ढूंढता रहा डिलीवरी बॉय... नहीं मिला तो रो पड़ा |
    सावन में बेलपत्र का प्रयोग कर कैसे पाए लाभ? देखें भाग्य चक्र |
    घर में रखी अदरक का एक टुकड़ा गमले में दबाकर उगाएं पौधा, आसान है तरीका; 12 महीने मिलेगी ताजी अदरक |
    होर्मुज से पिछले 24 घंटों में गुजरे कितने कमर्शियल जहाज? देखें US TOP-10 |
    करोड़ों की मालकिन मल्लिका, रियलिटी शो में पहनी फेक डिजाइनर ड्रेस? अरबपति बिजसमैन की पत्नी ने उड़ाया मजाक |
    100 बिल्लियां और 100 चूहे... कितना समय लगेगा? इस सवाल ने लोगों का दिमाग घुमा दिया |
    'सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो जांच', परीक्षा रद्द होने पर बोले छात्र नेता, रांची में प्रोटेस्ट जारी |
    E20 Petrol Row: पुरानी गाड़ियों को मिल सकता है E10 पेट्रोल! सरकार और इंडस्ट्री के बीच बातचीत शुरू |
    'P' से पंडित पर सपा-बसपा में जुबानी जंग तेज, आकाश आनंद ने बताया PDA का नया फॉर्मूला |
    'मैं तो फंस गई...' पति की मौत के बाद पत्नी के Video और बाइक पर तीन लड़के, जयपुर की कविता ऐसे धरी रह गई 'होशियारी'
    Advertisement