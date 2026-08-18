scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब तीसरे बच्चे पर भी एक साल की मैटरनिटी लीव, इस राज्य में सरकार का ऐलान

तमिलनाडु सरकार ने राज्य की सरकारी महिला कर्मचारियों को अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिनों (एक साल) की मैटर्निटी लीव देने का ऐलान किया है. इससे पहले ये अवधि 12 सप्ताह (84 दिन) थी.

Advertisement
X
इससेपहले तीसरे बच्चे पर 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती थी. (Photo- Pixabay)
इससेपहले तीसरे बच्चे पर 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती थी. (Photo- Pixabay)

महिला कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य की सरकारी महिला कर्मचारियों को अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 12 सप्ताह (84 दिन) के बजाय पूरे 365 दिनों (एक साल) की मैटरनिटी लीव मिलेगी.

ये सुविधा अब तक सिर्फ पहले दो बच्चों के जन्म तक ही सीमित थी. विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. शरतकुमार ने इस फैसले की जानकारी दी.

शरतकुमार ने बताया कि इस नई नियम को लागू करने के लिए जल्द ही एक विस्तृत सरकारी आदेश जारी किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

क्या तमिलनाडु की राजनीति में आया है असली बदलाव?
विजय सरकार के 100 दिन, क्या सच में बदल गई तमिलनाडु की राजनीति?
Vijay was sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu on 10 May 2026. (Photo: PTI)
सुबह 4 बजे भी आ जाता है कॉल... CM विजय 20 घंटे करते हैं काम
डीएमके ने तृषा के बहाने विजय को घेरा. (Photo: PTI)
विजय-तृषा पर DMK हमलावर, लेख लिखकर कहा- बेशर्मी की हद
तमिलनाडु में बदला प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का नियम
तमिलनाडु में प्लॉट और फ्लैट की पहली बिक्री का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
Amarnath Jaiswal arrest for Train Robbery
ट्रेन से 3 किलो सोना चोरी, स्मार्टवॉच के सहारे लुटेरे तक पहुंची पुलिस

शरतकुमार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, 'तमिलनाडु सरकार एक कल्याणकारी प्रशासन है जो सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता देती है. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, महिला सरकारी कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के लिए मिलने वाली 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 365 दिन किया जाएगा.'

पहले सिर्फ 12 हफ्ते की मिलती थी छुट्टी

मौजूदा नियमों के मुताबिक, तमिलनाडु में दो से कम जीवित बच्चों वाली शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिनों की सवैतनिक मैटरनिटी लीव दी जाती है. वहीं, दो से ज्यादा बच्चे होने पर महिलाओं को सिर्फ 12 सप्ताह (84 दिन) की ही छुट्टी मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर पूरे एक साल करने का फैसला लिया गया है.

Advertisement

सालों में इस तरह बदला नियम

तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव की अवधि में समय-समय पर बढ़ोतरी की गई है. 2011 में 90 दिनों की छुट्टी को बढ़ाकर 6 महीने किया गया था. फिर 2016 में इसे बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया था. इसके बाद जुलाई 2021 में तत्कालीन सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 साल (365 दिन) कर दिया था.

यह भी पढ़ें: 'चौथे बच्चे पर कोई मैटरनिटी लीव नहीं'... सरकारी कर्मचारी की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

सरकार के इस नए फैसले से तीसरे बच्चे की योजना बना रही राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और वो अपने बच्चों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकेंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    भारत के वैश्विक व्यापार का खुला नया द्वार, विझिंजम बंदरगाह पर EXIM परिचालन शुरू |
    'हां, मैं अंधभक्त हूं', गर्व से बोलीं ईशा कोपिकर, हेटर्स पर को दिया करारा जवाब- राष्ट्रवादी कहो, फर्क नहीं पड़ता |
    'सीवान में AK-47 से चली थीं 4 गोलियां...', सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कबूला |
    बिहार-यूपी वालों मराठी नहीं सीखी तो लाइसेंस सस्पेंड! मुंबई में ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों के लिए नया नियम |
    किसे मिलेगी जगह, कौन होगा बाहर... संगठन के बाद अब बीजेपी संसदीय बोर्ड में बदलाव की तैयारी |
    अब तीसरे बच्चे पर भी एक साल की मैटरनिटी लीव, इस राज्य में सरकार का ऐलान |
    पहले किया लड़की का मर्डर, फिर सूटकेस में भरकर फेंकी लाश... मुखबिर के शक से ऐसे खुला कत्ल का राज! |
    Women's Hockey World Cup 2026: मह‍िला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का धमाका, साउथ अफ्रीका को 6-1 से धोया |
    ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में FDA, अब Zepto समेत 3 पर कसा शिकंजा, लाइसेंस सस्पेंड |
    पाम ऑयल-वनस्पति और फ्लेवर से बना रहे थे 'शुद्ध घी', हैदराबाद में 36 हजार किलो माल जब्त
    Advertisement