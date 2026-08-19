scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

"शांति ही एकमात्र रास्ता!" गाजा के संकट के बीच भारत ने फिलिस्तीन को दिया भरोसा

भारत ने गाजा की गंभीर मानवीय स्थिति पर चिंता जताई है. रामल्लाह में भारत की सचिव और राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने फिलिस्तीन के विदेश मामलों और प्रवासी मामलों के मंत्री डॉ. वारसेन अगाबेकियन शाहिन से मुलाकात की. बातचीत में गाजा के घटनाक्रम, मानवीय जरूरतों, दो-राज्य समाधान और भारत-फिलिस्तीन विकास साझेदारी पर चर्चा हुई.

Advertisement
X
गाजा में मानवीय मदद की सुरक्षित पहुंच पर भारत ने दिया जोर (Photo: AFP)
गाजा में मानवीय मदद की सुरक्षित पहुंच पर भारत ने दिया जोर (Photo: AFP)

भारत ने गाजा की गंभीर मानवीय स्थिति पर चिंता जताई है. भारत की सचिव (CPV & OIA) और राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने मंगलवार को रामल्लाह में फिलिस्तीन के विदेश मामलों और प्रवासी मामलों के मंत्री डॉ. वारसेन अगाबेकियन शाहिन से मुलाकात की. यह फिलिस्तीन की उनकी आधिकारिक यात्रा के दौरान पहली बैठक थी.

बैठक में भारत-फिलिस्तीन संबंधों से जुड़े व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई. बातचीत में फिलिस्तीन की मौजूदा स्थिति, गाजा में घटनाक्रम, मानवीय जरूरतों और फिलिस्तीनी लोगों के साथ भारत की लंबे समय से चली आ रही विकास साझेदारी पर खास ध्यान दिया गया. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की.

श्रीप्रिया रंगनाथन ने फिलिस्तीनी लोगों और बातचीत के जरिए दो-राज्य समाधान के लिए भारत के लगातार समर्थन को दोहराया. उन्होंने गाजा की गंभीर मानवीय स्थिति को लेकर भारत की चिंता भी जताई. साथ ही, गाजा की नागरिक आबादी तक मानवीय सहायता की सुरक्षित, निरंतर और बिना किसी बाधा के पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया.

भारत ने शांति और स्थिरता के प्रयासों के साथ-साथ संवाद और कूटनीति के जरिए संघर्ष के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए अपने समर्थन को भी दोहराया. बैठक में फिलिस्तीन के लिए भारत के विकास और मानवीय सहयोग पर भी चर्चा हुई. भारत की ओर से दिए जा रहे सहयोग और उससे जुड़ी पहलों की स्थिति पर भी विचार किया गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सऊदी, कतर से लेकर पाकिस्तान-इंडोनेशिया तक... 9 देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना खारिज करने पर इजरायल का किया विरोध

दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण से जुड़ी जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की. फिलिस्तीनी जरूरतों को पूरा करने में भारत के विकास संबंधी अनुभवों से मदद मिल सकने वाले सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई. इस दौरान विकास साझेदारी के तहत चल रहे काम पर भी बातचीत हुई.

फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने इस साल जनवरी में भारत की अपनी सफल यात्रा को याद किया और विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, छात्रवृत्तियों, मानवीय सहायता तथा फिलिस्तीनी संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को दिए जा रहे योगदान के जरिए भारत के लगातार समर्थन की सराहना की. उन्होंने भारत के सहयोग की सराहना की.

बैठक में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित फिलिस्तीनी इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी की प्रगति और सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के साथ अपेक्षित सहयोग पर भी विशेष ध्यान दिया गया. इन दोनों पहलों से जुड़े मुद्दों को चर्चा में प्रमुखता दी गई और उनके संबंध में प्रगति की समीक्षा की गई.

भारत और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को भी दोनों पक्षों ने दोहराया. साथ ही, दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच करीबी संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई. बैठक में सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों के साथ-साथ फिलिस्तीनी जरूरतों से जुड़े नए सहयोग क्षेत्रों पर भी विचार हुआ.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Meen Tarot Rashifal 19 August 2026: परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल |
    Kumbh Tarot Rashifal 19 August 2026: कार्यक्षेत्र में अच्छे से करेंगे काम, बॉस करेंगे तारीफ |
    Makar Tarot Rashifal 19 August 2026: मकर राशि वालों को मिलेगा मान-सम्मान, रिश्तों में आ सकता है उतार चढ़ाव |
    Dhanu Tarot Rashifal 19 August 2026: करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे, लक्ष्यों को पाएंगे |
    Vrishchik Tarot Rashifal 19 August 2026: वादविवाद से रहें दूर, कारोबारी प्रदर्शन में रुचि रखेंगे |
    1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, फ्री ऑनलाइन कोचिंग, मोहन कैबिनेट के 5 बड़े फैसले; लाल किले से PM मोदी की घोषणा पर तुरंत एक्शन |
    Tula Tarot Rashifal 19 August 2026: आर्थिक सूझबूझ से करेंगे काम, श्रेष्ठ कार्य से जुड़ेंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 19 August 2026: अच्छा समय होने वाला है शुरू, सलाहकारों का सम्मान बनाए रखेंगे |
    Singh Tarot Rashifal 19 August 2026: नए काम को ठीक से करें, मीठा वाणी व्यवहार रखेंगे |
    Kark Tarot Rashifal 19 August 2026: पैसों की धोखाधड़ी न करें, जरूरी काम ठीक से करें
    Advertisement