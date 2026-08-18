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अन्नपूर्णा योजना का बजट बढ़ेगा, ज्यादा महिलाओं को मिलेंगे 3-3 हजार रुपये: CM शुभेंदु का ऐलान

पश्चिम बंगाल सरकार Annapurna Yojana के लिए सालाना आवंटन 36,000 करोड़ से बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपये करेगी. अब तक 1.45 करोड़ महिलाओं को लाभार्थी मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 14 लाख आवेदनों का सत्यापन जारी है.

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सीएम ने Annapurna Yojana का सालाना बजट बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपये किया. (File Photo: PTI)
सीएम ने Annapurna Yojana का सालाना बजट बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपये किया. (File Photo: PTI)

पश्चिम बंगाल सरकार Annapurna Yojana के तहत सभी पात्र महिलाओं को शामिल करने के लिए योजना का सालाना बजट बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपये करेगी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कोलकाता के धनधान्य ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि योजना के लिए पहले 36,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन बढ़ती लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि अब तक 1.45 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभार्थी मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 14 लाख अन्य आवेदनों का सत्यापन जारी है. अधिकारियों के अनुसार, 17 अगस्त से योजना की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो गई है. पात्र महिलाओं को योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे.

अब तक करीब 1.80 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 10 जुलाई तक जमा किए गए 1.66 करोड़ आवेदनों का सत्यापन हो चुका है. वहीं, 10 जुलाई से 31 जुलाई के बीच जमा किए गए बाकी 14 लाख आवेदनों की जांच की जा रही है.

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20 अगस्त को एक नया पोर्टल भी शुरू

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लाभार्थियों को हर महीने के दूसरे सप्ताह तक सहायता राशि मिल जाएगी. उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को एक नया पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए लाभार्थी सूची से छूट गईं पात्र महिलाएं योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी. पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की प्रशासन जांच करेगा और सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं को योजना में शामिल किया जाएगा.

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मुख्यमंत्री ने बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं से अपील की कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे. साथ ही उन्होंने उन मामलों की जांच करने की बात कही, जिनमें आर्थिक रूप से संपन्न महिलाओं को योजना का लाभ मिला है. उन्होंने अपील की कि जिन्हें सहायता राशि की जरूरत नहीं है, वे किसी अन्य जरूरतमंद को मौका देने के लिए आगे आएं.

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