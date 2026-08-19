100 बिल्लियां और 100 चूहे... कितना समय लगेगा? इस सवाल ने लोगों का दिमाग घुमा दिया

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्युजन और ब्रेन टीजर लोगों को खूब पसंद आती हैं. ऐसी तस्वीरें या सवाल पहली नजर में आसान लगते हैं, लेकिन सही जवाब तक पहुंचने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. इन दिनों एक ऐसा ही सवाल लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें बिल्लियों और चूहों का जिक्र है. तस्वीर में तीन बिल्लियां दिखाई दे रही हैं और उनके सामने तीन चूहे हैं. इसके साथ सवाल लिखा है- अगर तीन बिल्लियां तीन चूहों को तीन मिनट में पकड़ सकती हैं, तो 100 बिल्लियों को 100 चूहों को पकड़ने में कितना समय लगेगा?

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सवाल पढ़ते ही कई लोग बड़ी संख्या देखकर हिसाब लगाने लगते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि 100 बिल्लियां और 100 चूहे होने की वजह से समय भी बढ़ जाएगा. लेकिन असली जवाब इससे काफी आसान है. सवाल में साफ बताया गया है कि 3 बिल्लियां 3 चूहों को 3 मिनट में पकड़ती हैं. इसका मतलब है कि हर बिल्ली एक चूहे को पकड़ रही है और तीनों बिल्लियां अपने-अपने चूहे को पकड़ने में 3 मिनट का समय लेती हैं. यानी यहां जरूरी चीज बिल्लियों और चूहों की संख्या का अनुपात है.

3 बिल्लियां = 3 चूहे = 3 मिनट

अब अगर बिल्लियों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी जाए और चूहों की संख्या भी 100 कर दी जाए, तो हर बिल्ली के लिए एक चूहा मौजूद है. इसलिए काम करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा.

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अब 100 बिल्लियों और 100 चूहों का हिसाब

जब 3 बिल्लियां एक साथ 3 चूहों को 3 मिनट में पकड़ सकती हैं, तो 100 बिल्लियां भी एक साथ 100 चूहों को पकड़ सकती हैं. यहां 100 बिल्लियां बारी-बारी से चूहे नहीं पकड़ रही हैं. सभी बिल्लियां एक साथ काम कर रही हैं और हर बिल्ली एक चूहे को पकड़ रही है. इसलिए 100 चूहों को पकड़ने के लिए 100 बिल्लियों को भी सिर्फ 3 मिनट ही लगेंगे. सही जवाब होगा 3 मिनट. यही इस पहेली का ट्विस्ट है. सवाल में बड़ी संख्या देखकर हमारा दिमाग तुरंत गुणा या भाग करने लगता है, जबकि असल में यहां ऐसा करने की जरूरत नहीं है.

लोग क्यों हो जाते हैं कन्फ्यूज?

इस तरह की पहेलियों को कई बार ऑप्टिकल इल्युजन और ब्रेन टीजर के तौर पर शेयर किया जाता है. जब हम 3 बिल्लियों और 3 चूहों की जगह 100 बिल्लियां और 100 चूहे देखते हैं, तो संख्या बहुत बड़ी लगती है. इसी वजह से दिमाग मान लेता है कि काम पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों की संख्या एक ही अनुपात में बढ़ी है. 3 बिल्लियां 3 चूहों को पकड़ती हैं. 100 बिल्लियां 100 चूहों को पकड़ेंगी. यानी हर बिल्ली के हिस्से में एक चूहा है और सभी बिल्लियां एक साथ काम कर रही हैं.

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एक आसान उदाहरण से समझिए

मान लीजिए एक शिक्षक 3 बच्चों की कॉपियां जांचने में 3 मिनट लगाता है. अगर ऐसे 100 शिक्षक हों और हर शिक्षक के पास एक-एक बच्चे की कॉपी हो, तो 100 कॉपियां जांचने में 100 गुना समय नहीं लगेगा. क्योंकि सभी शिक्षक एक साथ काम कर रहे हैं. ठीक यही तर्क इस पहेली में भी लागू होता है.

इसलिए अगली बार जब आपके सामने ऐसा सवाल आए, तो सिर्फ बड़ी संख्या देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. पहले यह देखिए कि काम एक साथ हो रहा है या एक के बाद एक. यही छोटी-सी बात इस पूरी पहेली का जवाब बदल देती है. तो अगर आपका जवाब 3 मिनट था, तो आपने इस ब्रेन टीजर का सही लॉजिक पकड़ लिया.

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