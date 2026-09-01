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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज आई है. मंगलवार को जारी किए गए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भी खुश करने वाले हैं और सरकार के खजाने में अगस्त में GST Collection से 1.99 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा आए हैं.

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जीडीपी ग्रोथ के बाद जीएसटी कलेक्शन भी रहा जोरदार. (Photo: File/ITG)
जीडीपी ग्रोथ के बाद जीएसटी कलेक्शन भी रहा जोरदार. (Photo: File/ITG)

अगस्त में GST Collection सालाना आधार पर करीब 15 फीसदी बढ़कर 1.99 लाख करोड़ रुपये रहा है. वहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने मछली भोज मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया. इन खबरों के अलावा, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चार सितंबर को EOS 05 सैटेलाइट को लॉन्च करेगी. पढ़ें मंगलवार शाम की बड़ी खबरें.

GDP से लेकर GST तक... दो दिन में मोदी सरकार के लिए आईं दो गुड न्यूज

मंगलवार को जारी जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े राहत देने वाले रहे. अगस्त में GST Collection सालाना आधार पर करीब 15 फीसदी बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 1,74,116 करोड़ रुपये था. CGST 38,413 करोड़ रुपये, SGST 46,316 करोड़ रुपये और IGST ₹1.15 लाख करोड़ से अधिक रहा. रिफंड 68 फीसदी बढ़कर ₹31,795 करोड़ हुआ, जबकि नेट GST कलेक्शन ₹1.68 लाख करोड़ रहा.

मछली भोज मामले में अजय राय ने CM योगी के खिलाफ किया मानहानि का केस

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने मछली भोज मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया है. अजय राय मंगलवार को लखनऊ सिविल कोर्ट पहुंचे और दावा दाख़िल किया. कांग्रेस का कहना है कि अयोध्या में मछली खाने को लेकर लगाए गए कथित झूठे आरोप से अजय राय आहत हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुंचा है.

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इसरो 4 को लॉन्च करेगा GSLV-F17: 36 हजार KM ऊपर से चीन-पाकिस्तान बॉर्डर पर रखेगा नजर

भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो 4 सितंबर को EOS-05 सैटेलाइट लॉन्च करेगी. इसे GSLV-F17 रॉकेट से सुबह 2:55 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा. यह भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा, जो 36 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई से देश के बड़े हिस्से की तस्वीरें लेगा. इससे चक्रवात, बाढ़, बादल फटने और जंगलों की आग जैसी घटनाओं पर नज़र रखने में मदद मिलेगी.

एक और आश्रम! 'सैयारा' गर्ल अनीत पड्डा की नई सीरीज हुंकार का टीजर देख बोले यूजर्स, हुआ ट्रोल

एक्ट्रेस अनीत पड्डा अब वेब सीरीज़ ‘हुंकार- द रोर’ में नज़र आएंगी. वह इसमें 17 साल की लड़की मीनू रावत का किरदार निभा रही हैं. मंगलवार को सीरीज़ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ. इसमें अनीत पड्डा के अलावा फ़ातिमा सना शेख, राम कपूर और जीशान अय्यूब जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. हुंकार- द रोर वेब सीरीज़ 25 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ होगी.

नेपाल में फ्लैश फ्लड से 1,003 मौतें, 4 हजार लोग अब भी लापता, फिर जारी हुआ बाढ़ का अलर्ट

नेपाल में फ्लैश फ्लड से अब तक 1,003 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज़्यादा 321 मौतें चितवन ज़िले में हुई हैं. करीब 4 हज़ार लोग लापता हैं, जिनमें 583 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच लगातार बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं. कई नदियां फिर उफान पर हैं, जिसके चलते प्रशासन ने दोबारा बाढ़ का अलर्ट जारी किया है.

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अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, संजू सैमसन की वापसी, रिंकू समेत 8 खिलाड़ी बाहर

अफगानिस्तान के खिलाफ टी ट्वेंटी सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 15 सदस्यीय स्क्वॉड चुनी गई है. टीम में संजू सैमसन की वापसी हुई है, जबकि वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिली है. इस बार रिंकू सिंह समेत आठ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है. यह सीरीज 13 सितंबर से नई दिल्ली में शुरू होगी.

खुला तेल बेचने वालों को CM फडणवीस ने दी राहत, एक साल तक पाबंदी नहीं

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुले खाद्य तेल के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने खुले तेल की बिक्री पर प्रतिबंध को एक साल के लिए टाल दिया है. व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया. सीएम फडणवीस ने उनसे कहा कि तेल की गुणवत्ता और सुरक्षा ज़रूरी है, क्योंकि कई ग़रीब परिवार खुला तेल खरीदते हैं.

दिल्ली में अब फ्री में लगेंगे सोलर पैनल, सरकार का तोहफा! बताईं शर्तें

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने नई सोलर एनर्जी स्कीम लॉन्च की है. अब 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों में 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाने का ख़र्च सरकार उठाएगी. उपभोक्ताओं को शुरुआत में कोई शुल्क नहीं देना होगा. सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक 2 लाख से ज़्यादा घरों को योजना से जोड़ना और दिल्ली में 500 मेगावाट सोलर क्षमता हासिल करना है.

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UPI का नया रिकॉर्ड... अगस्‍त में 24.5 अरब ट्रांजेक्‍शन, 11 देशों तक फैला नेटवर्क!

अगस्‍त में UPI ट्रांज़ैक्शन ने रिकॉर्ड स्तर छुआ है. NPCI के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में UPI के जरिए 29.82 लाख करोड़ रुपये के 24.51 अरब लेनदेन किए गए. ये जुलाई में 23.66 अरब से अधिक थे. अगस्त का आंकड़ा पिछले साल इसी महीने में दर्ज किए गए 19.63 बिलियन लेनदेन से 22% अधिक था. पिछले साल अगस्त में 19.63 अरब ट्रांज़ैक्शन हुए थे.

न बजट-न बड़े स्टार्स, 'हनुमान अंश' की तगड़ी कमाई देख हैरान इंडस्ट्री, मधुर भंडारकर बोले- ये केस स्टडी है

फिल्म हनुमान अंश की रिलीज़ के समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना कमाल करेगी. शुरुआत में इस फिल्म को दर्शक नहीं मिल रहे थे, लेकिन पॉज़िटिव रिव्यू और माउथ पब्लिसिटी ने इसकी क़िस्मत बदल दी. फिल्म ने 25 दिनों में क़रीब 47 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म की सफलता पर फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने भी हैरानी जताई है.

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