न बजट-न बड़े स्टार्स, 'हनुमान अंश' की तगड़ी कमाई देख हैरान इंडस्ट्री, मधुर भंडारकर बोले- ये केस स्टडी है

फिल्म हनुमान अंश जब रिलीज हुई थी, किसी ने नहीं सोचा था, मूवी ऐसा कमाल करेगी. शुरुआत में इसे दर्शक तक नहीं मिल रहे थे. लेकिन अब पॉजिटिव रिव्यू और माउथ पब्लिसिटी की बदौलत फिल्म की किस्मत बदल गई है. आलम ये है कि मूवी ने 25 दिनों में 47 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है. इसकी सक्सेस फिल्म इंडस्ट्री के लिए केस स्टडी बन गई है.

और पढ़ें

मधुर भंडारकर ने की फिल्म की तारीफ

नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने हनुमान अंश की सक्सेस पर हैरानी जताई है. उन्होंने X पर फिल्म को लेकर पोस्ट शेयर की है. मधुर ने कहा- थिएटर में फिल्म देखते हुए शुद्ध सिनेमाई मैजिक को महसूस किया. दर्शक स्क्रीन से चिपके हुए थे. डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी का निर्देशन ईमानदार और संवेदनशील है. नीम करोली बाबा का रोल करने वाले शोभिनव सत्य ने इसे बेहद सहज और शानदार तरीके से निभाया है.

''कम बजट की ये मूवी जिसमें कोई बड़ा स्टारकास्ट नहीं है. ये फिल्म पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम केस स्टडी है. ये साबित करती है कि अगर फिल्म की कहानी दमदार हो और उसे बनाने में पूरा भरोसा हो, तो वो बॉक्स ऑफिस पर बड़े बजट की फिल्मों को पछाड़ सकती है. मैं फिल्म के प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और टेक्नीशियन्स समेत पूरी टीम को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई देता हूं. उन दर्शकों का भी आभार, जिन्होंने इस बेहतरीन फिल्म को बड़ी ब्लॉकबस्टर बना दिया.''

Advertisement

हनुमान अंश का चमत्कार

इस फिल्म की कमाई ने सबके होश उड़ाए हैं. इसकी रिलीज को लेकर कोई बज नहीं था. पहले दो हफ्ते कमाई बेहद खराब थी. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये कमाए थे. दर्शकों की भीड़ जुटाने के लिए इसे काफी संघर्ष करना पड़ा था. लेकिन 17वें दिन बड़ा बदलाव हुआ. मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 17वें दिन अचानक तेजी देखने को मिली.

सोशल मीडिया पर लोग हनुमान अंश की तारीफों के पुल बांधने लगे. अंजाम ये हुआ कि देखते ही देखते सिनेमाघरों की तरफ दर्शक मुड़ने लगे. तीसरे हफ्ते में मूवी ने कमाल किया और 10.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. अब 25 दिनों में इसका घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 47 करोड़ रुपये के पार हो चुका है.

मूवी की कहानी आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित है. विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म की कहानी लिखी और निर्देशित की है.

---- समाप्त ----