एक और आश्रम! 'सैयारा' गर्ल अनीत पड्डा की नई सीरीज हुंकार का टीजर देख बोले यूजर्स, हुआ ट्रोल

पिछले साल सैयारा जैसी ब्लॉकबस्टर से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली अनीत पड्डा अब एक और बड़े प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं. उनकी एक नई वेब सीरीज जियो हॉटस्टार पर इसी महीने आने वाली है. हुंकार- द रोर नाम की इस सीरीज में अनीत के अलावा फातिमा सना शेख भी हैं. सीरीज का टीजर रिलीज किया गया है, जिससे स्टोरी का छोटा सा हिंट मिला है.

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अनीत का नया वेब शो

हुंकार- द रोर में अनीत पड्डा एक 17 साल की लड़की मीनू रावत का रोल निभा रही हैं. टीजर में उन्हें पुलिस स्टेशन में जाकर किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते देखा गया. वो बापजी के सबूरी फोर्ट में महाशेरनी विद्यालय की छात्रा हैं. उनका आरोप है कि बापजी ने उनके साथ जबरदस्ती और बदसलूकी की है.

टीजर में आगे पुलिस की तहकीकात, कोर्ट केस ट्रायल और दंगों का मंजर जैसे सीन्स को दिखाया गया है. हुंकार में अनीत और फातिमा के अलावा राम कपूर, जीशान आयूब जैसे जाने-माने कलाकार दिखाई दिए हैं. हालांकि सीरीज में बापजी का रोल किसने निभाया है, इसपर से अभी तक पर्दा नहीं उठा है. ये शो 25 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगा.

ट्रोल हुआ हुंकार का टीजर

हुंकार- द रोर का टीजर देखने में बॉबी देओल का फेमस शो आश्रम जैसा लगा. उसमें भी एक बाबा और लड़की की कहानी थी कि कैसे एक ढोंगी बाबा मासूम लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसका रेप करता है. लोगों को अपनी आस्था की आड़ में फंसाकर लड़की के आरोपों को झूठा साबित कराने की कोशिश करता है.

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टीजर के कमेंट्स में कई लोगों ने हुंकार के टीजर को देख लिखा है कि ये आश्रम का मल्टीवर्स लग रहा है. एक यूजर ने तो ये लिख डाला कि जब आश्रम जैसा शो मौजूद था, तो इसकी क्या जरूरत थी. हालांकि कई लोगों ने इस टीजर को देखकर अनीत पड्डा की तारीफ की है. ये शो देखने का सबसे बड़ा कारण वही बनने वाली हैं. सैयारा की सक्सेस के बाद, लोग उनके अगले प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड पहले से थे. अब हुंकार के टीजर ने आकर उनकी दिलचस्पी को और भी बढ़ा दिया है. देखना है कि इसे ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

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