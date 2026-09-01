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UPI का नया रिकॉर्ड... अगस्‍त में 24.5 अरब ट्रांजेक्‍शन, 11 देशों तक फैला नेटवर्क!

यूपीआई ने रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया है. अगस्‍त महीने के दौरान 24.5 अरब से ज्‍यादा ट्रांजेक्‍शन हुए, क्‍योंकि डिजिटल पमेंट तेजी से बढ़ा है. साथ ही रक्षाबंधन त्‍योहार के दौरान भी यूपीआई को लेकर भुगतान बढ़ा है.

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अगस्‍त में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा यूपीआई ट्रांजेक्‍शन. (Photo: ITG)
अगस्‍त में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा यूपीआई ट्रांजेक्‍शन. (Photo: ITG)

अगस्‍त में भी यूपीआई की रफ्तार में जबरदस्‍त बढ़ोतरी जारी है, क्‍योंकि भारतीयों ने पहले से कहीं ज्‍यादा डिजिटल पेमेंट किए. हालांकि, ट्रांजेक्‍शन का कुल प्राइस रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब बना रहा, लेकिन इस महीने ट्रांजेक्‍शन की संख्‍या ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. 

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि अगस्त में UPI के माध्यम से 29.82 लाख करोड़ रुपये वैल्‍यू के 24.51 अरब लेनदेन किए गए. इस महीने के दौरान ट्रांजेशन नंबर रिकॉर्ड हाई लेवल 24.51 बिलियन पर पहुंच गई, जो जुलाई में 23.66 बिलियन थी. 

जून में लेनदेन की मात्रा 22.72 बिलियन और मई में 23.2 बिलियन रही. अगस्त का आंकड़ा पिछले साल इसी महीने में दर्ज किए गए 19.63 बिलियन लेनदेन से 22% अधिक था. यह बढ़ोतरी दिखाती है कि UPI का यूज डेली पेमेंट के लिए व्‍यापक तौर पर किया जा रहा है, जिसमें लोगों के बीच ट्रांसफर, दुकानों और अन्‍य व्‍यापारियों पर पेमेंट शामिल हैं.  

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यूपीआई लेनदेन में जबरदस्‍त इजाफा
प्राइस के हिसाब से, अगस्त में यूपीआई लेनदेन 29.82 लाख करोड़ रुपये रहा. यह मई और जुलाई 2026 में दर्ज किए गए रिकॉर्ड 29.9 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा कम था. अगस्त का आंकड़ा पिछले साल अगस्त में दर्ज किए गए 24.85 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक था. यह लगभग 20 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी है. इसलिए, हालांकि लेन-देन के मूल्य ने कोई नया रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन यूपीआई के माध्यम से किए गए भुगतानों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है. 

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फेस्टिव सीजन का असर 
यूपीआई लेनदने में बढ़ोतरी का बड़ा कारण त्‍योहारी सीजन में ज्‍यादा ट्रांजेक्‍शन को माना जा रहा है. रक्षा बंधन जैसे त्योहारों के दौरान भी लेन-देन की मात्रा में वृद्धि देखी गई. इसके परिणामस्वरूप रोजमर्रा के पीयर-टू-पीयर ट्रांसफर और छोटे-मोटे उपहारों के लेन-देन में बढ़ोतरी हुई. 

इसके अलावा, आगामी त्योहारी सीजन यूपीआई को और बढ़ावा दे सकता है क्योंकि अधिक लोग खरीदारी, उपहार देने और अन्य खर्चों के लिए डिजिटल भुगतान की ओर रुख करेंगे. इसी बीच, भारत के बाहर भी यूपीआई की पहुंच बढ़ रही है. 

इन देशों में भी बढ़ रहा यूपीआई 
यह भुगतान प्रणाली अब 11 देशों में स्वीकार की जाती है, जिनमें उज्बेकिस्तान नवीनतम देश है. अन्य देश जहां यूपीआई स्वीकार किया जाता है, उनमें सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया और ग्रीस शामिल हैं.

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