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'हमारी हरकतों से कोई नहीं कह सकता कि हम तीनों IAS अफसर हैं', तृप्ति राजपूत के नए वीडियो ने मचाया हड़कंप

Fake IAS Tripti Singh Rajput: फर्जी IAS तृप्ति सिंह राजपूत से जुड़ा एक और वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. वीडियो में वह दो सहेलियों के साथ खुद को IAS अफसर बताते हुए नजर आ रही है. विधानसभा परिसर का बताए जा रहे वीडियो की जगह को लेकर भी सवाल उठे हैं और पुलिस इसकी जांच कर रही है.

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दो सहेलियों के साथ खुद को IAS बताती दिखी तृप्ति राजपूत.(Photo:ITG)
दो सहेलियों के साथ खुद को IAS बताती दिखी तृप्ति राजपूत.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश में फर्जी IAS बन रुतबा दिखाने वाली तृप्ति सिंह राजपूत से जुड़ा एक और वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. वायरल वीडियो में तृप्ति सिंह अपनी दो सहेलियों के साथ नजर आ रही है. वीडियो में तीनों खुद को IAS अफसर बताते हुए बातचीत और मस्ती करती दिखाई दे रही हैं. हालांकि वीडियो में जिस जगह को विधानसभा परिसर के बाहर का बताया जा रहा था, उसकी पहचान को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं.

वीडियो में तृप्ति सिंह कहती सुनाई दे रही है, ''हमारी हरकतों को देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हम तीनों IAS अफसर हैं... हां, हम थोड़े बेवकूफ हैं, मगर धीरे-धीरे प्रोग्रेस हो रही है.'' 

इसके बाद उसकी सहेली कहती है, ''हम दोनों प्रोग्रेस पर हैं, लेकिन यह हमारी सीनियर हैं.'' 

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इस पर तृप्ति जवाब देती है, ''मैं भी प्रोग्रेस पर हूं, लेकिन मैं इन्हीं की उम्र की हूं.'' वीडियो वायरल होने के बाद जब इसे विधानसभा परिसर के बाहर का बताया गया तो इसकी सच्चाई पर भी सवाल उठे. देखें VIDEO:- 

विधानसभा के PRO महावीर जैन से जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने वीडियो को मध्यप्रदेश विधानसभा का होने से इनकार किया. उनका कहना है कि विधानसभा भवन में इस तरह के लाल पत्थर नहीं लगे हैं, इसलिए वीडियो विधानसभा परिसर का नहीं है.

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तृप्ति ने खुद को IAS बताकर कारोबारी से शादी भी रचाई.

ऐसे में अब पुलिस वायरल वीडियो में दिखाई दे रही जगह और वीडियो की वास्तविकता की जांच कर रही है बता दें कि तृप्ति सिंह राजपूत पर फर्जी IAS बनकर लोगों को नौकरी लगवाने का झांसा देने और कथित तौर पर पैसे लेने के आरोप हैं. 

यह भी पढ़ें: 'भारत सरकार लिखी इनोवा, बिजनेसमैन से शादी...', हैरान कर देगी फर्जी IAS बनकर भौकाल जमाने वाली तृप्ति की कहानी

चंदेरी पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तृप्ति सिंह और उसके भाई को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान भोपाल स्थित उसके घर से भारत सरकार लिखी हुई इनोवा कार, फर्जी दस्तावेज और कथित तौर पर फर्जी CBI कार्ड सहित कई सामान मिलने की बात सामने आई थी.

भोपाल में भी तृप्ति सिंह के खिलाफ नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी की FIR दर्ज है. चंदेरी पुलिस भोपाल पहुंची थी और आरोपियों से जुड़े ठिकानों पर जांच की गई थी.

यह भी पढ़ें: नाम तृप्ति... काम ठगी... और शौक लग्जरी लाइफ का! फर्जी IAS की ये कहानी हैरत में डाल देगी

वहीं, वायरल वीडियो को लेकर एडिशनल DCP अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि फर्जी IAS को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से पैसे लेने और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की जा रही है. वायरल वीडियो भी पुलिस की जांच के दायरे में है. वीडियो कहां का है और इसमें दिखाई दे रही जगह की वास्तविकता क्या है, इसकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.भोपाल

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