पाइप फटा, नोजल उछला और चली गई जान... जमशेदपुर में CNG पंप पर धमाका, देखें VIDEO



जमशेदपुर के गोलमुरी में एक पेट्रोल पंप पर भारी ब्लास्ट हुआ है. ये हादसा हावड़ा ब्रिज (साकची-कालीमाटी रोड) का है जहां आरके जैन भारत पेट्रोलियम पर गाड़ी में CNG भरते समय पाइप फट गया. इस धमाके में पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी की मौत हो गई.

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हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सीएनजी भरने के दौरान पाइप फटने और कर्मचारी के घायल होने का मंजर साफ कैद हुआ है. मृतक की पहचान 24 साल के तुषार कुमार के रूप में हुई है. तुषार सोनारी के रहने वाले थे और अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे.

जानकारी के मुताबिक, तुषार रात की शिफ्ट में ड्यूटी पर थे और एक कार में सीएनजी भर रहे थे. इसी दौरान अचानक प्रेशर के कारण सीएनजी पाइप फट गई.

पाइप का भारी नोजल तेज रफ्तार से उछलकर सीधे तुषार के सिर के पिछले हिस्से में जा लगा. टक्कर इतनी तेज थी कि तुषार दूर जा गिरे. सहकर्मी उन्हें तुरंत इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे के तुरंत बाद सीएनजी स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. तेज धमाके और गैस रिसाव के डर से लोग अपनी-अपनी गाड़ियां पेट्रोल पंप पर ही छोड़कर जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगे. सूचना मिलते ही गेल कंपनी की तकनीकी टीम और गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. तकनीकी विशेषज्ञों ने कड़ी मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर पूरी तरह काबू पाया।

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पेट्रोल पंप सील, जांच के लिए पहुंची PESO टीम

प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया है और सीएनजी की बिक्री पर रोक लगा दी है. पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) की 15 सदस्यीय तकनीकी टीम मौके पर पहुंचकर सीएनजी सिस्टम, पाइप, नोजल और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच कर रही है.

10 लाख रुपये मुआवजे पर बनी सहमति

हादसे के बाद गोलमुरी थाने में परिजनों और पेट्रोल पंप प्रबंधन के बीच बातचीत हुई. इसके बाद पेट्रोल पंप मालिक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने पर सहमत हो गए हैं. साथ ही प्रबंधन ने तुषार का PF समेत अन्य फंड दिलाने और गेल कंपनी से भी सहयोग दिलाने का भरोसा दिया है.



CNG भरवाते समय किन बातों का ध्यान रखें?

CNG भरवाते समय ड्राइवर समेत सभी यात्रियों को गाड़ी से नीचे उतर जाना चाहिए.

गाड़ी का इंजन और इग्निशन पूरी तरह बंद होना चाहिए.

CNG स्टेशन पर माचिस, लाइटर या ज्वलनशील चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

अपनी गाड़ी के CNG सिलेंडर का हर 3 साल में हाइड्रो-टेस्ट कराएं और वैलिड कंप्लायंस प्लेट जरूर लगवाएं.

अगर गैस की बदबू आए तो तुरंत सीएनजी का वॉल्व बंद कर दें और कार को पेट्रोल मोड पर चलाएं.

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