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Shukra Gochar 2026: शुक्र का राशि परिवर्तन कल, नवंबर तक इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा

Shukra Gochar 2026: शुक्र देव का कल तुला राशि में प्रवेश होने वाला है. शुक्र देव इस राशि में 6 नवंबर तक रहेंगे. ज्योतिषविदों के अनुसार, तुला राशि में शुक्र का प्रवेश चार राशियों के लिए शुभ रहने वाला है.

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तुला राशि में जाकर शुक्र चार राशियों को मालामाल कर सकते हैं. (Photo: ITG)
तुला राशि में जाकर शुक्र चार राशियों को मालामाल कर सकते हैं. (Photo: ITG)

सुखों के प्रदाता शुक्र 2 सितंबर यानी कल राशि परिवर्तन करने वाले हैं. शुक्र देव तुला राशि में गोचर करने वाले हैं. शुक्र देव इस राशि में 6 नवंबर तक रहेंगे. ज्योतिषविदों के अनुसार,  तुला राशि में शुक्र का प्रवेश चार राशियों के लिए शुभ रहने वाला है. इन राशियों को करियर, कारोबार, आर्थिक और स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कि शुक्र का यह गोचर किन राशियों को लाभान्वित करने वाला है.

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए शुक्र दूसरे और सातवें भाव के स्वामी माने जाते हैं. गोचर के दौरान शुक्र सातवें भाव में रहेंगे. इससे कई मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है. कला और रचनात्मक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन हो सकता है. खरीदारी के योग बनेंगे. लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है. धन लाभ के अवसर भी बन सकते हैं. परीक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में मनचाहे परिणाम मिलने के संकेत हैं.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए शुक्र पांचवें और बारहवें भाव के स्वामी माने जाते हैं. तुला राशि में शुक्र पांचवें भाव में गोचर करेंगे. इस दौरान विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रह सकता है. पढ़ाई से जुड़े मामलों में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. आपसी तालमेल भी बेहतर हो सकता है. निवेश से जुड़ी कोई योजना सफल होने के संकेत हैं. आय के नए अवसर बन सकते हैं. रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वालों को भी सफलता मिल सकती है.

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सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और दसवें भाव के स्वामी माने जाते हैं. गोचर के दौरान शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे. इस स्थिति से कामकाज में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आपके प्रयासों को सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में भी बेहतर अवसर मिलने के संकेत हैं.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र सातवें और बारहवें भाव के स्वामी माने जाते हैं. तुला राशि में शुक्र बारहवें भाव में रहेंगे. इस दौरान घर में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है. उपहार मिलने के योग बन सकते हैं. यात्रा के अवसर सामने आ सकते हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में फैसला पक्ष में आने की संभावना है. निजी जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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