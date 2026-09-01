खुला तेल बेचने वालों को CM फडणवीस ने दी राहत, एक साल तक पाबंदी नहीं

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुले खाद्य तेल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. उन्होंने खुले खाने के तेल के व्यापारियों को एक बड़ी राहत की है. सरकार ने 2011 के खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खुले तेल की बिक्री पर प्रतिबंध को एक साल के टाल दिया है.

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व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि तेल की गुणवत्ता और सुरक्षा बहुत जरूरी है. लेकिन कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो आज भी खुले तेल की खरीद करते हैं. ऐसे में, व्यापारियों की मदद के लिए सरकार खाद्य और औषधि प्रशसान (FDA) के साथ मिलकर एक समिति बनाने वाली है. इस समिति का काम व्यापारियों को जरूरी ऑपरेशनल बदलावों में मार्गदर्शन देना और जरूरत पड़ने पर मदद करना होगा.

बता दें, व्यापारियों को दी गई यह राहत सिर्फ एक साल तक के लिए ही है. एक साल बाद यह राहत खत्म हो जाएगी और सभी व्यापारियों को सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा.

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गौरतलब है, बीते दिनों, खुले तेल की बिक्री को लेकर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ( FDA) कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा था कि लोगों का यह समझना बहुत जरूरी है कि वे क्या खरीद रहे हैं और क्या खा रहे हैं. उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ खरीदते समय ज्यादा सतर्क रहना चाहिए.

FDA कमिश्नर ने साफ कहा था कि उनका प्रयास अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने का है. खाद्य सुरक्षा केवल सरकार या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है. उपभोक्ताओं को भी जागरूक और सतर्क रहना होगा. खाने-पीने की चीजों को बिना सवाल किए खरीदने के बजाय उसकी गुणवत्ता और प्रमाणिकता की जानकारी लेना जरूरी है.

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