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5 साल के बेटे को घूंसा मारकर ले ली जान, नोएडा में पत्नी से विवाद के बाद पति ने उठाया वहशी कदम, FIR दर्ज

नोएडा के ममूरा में पत्नी से विवाद के दौरान पिता पर 5 साल के बेटे को घूंसा मारने का आरोप है. अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. ये खौफनाक वारदात चर्चाओं में है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

नोएडा के सेक्टर 66 के ममूरा इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता पर अपने ही पांच साल के बेटे की जान लेने का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक, पत्नी से विवाद के दौरान गुस्से में आरोपी ने अपने बेटे आकाश को जोर से घूंसा मारा था. जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी विकास कुमार (30) के खिलाफ FIR दर्ज की है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. 

घटना शनिवार की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, विकास कुमार अपनी अलग रह रही पत्नी पूजा के कमरे पर पहुंचा था. किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. इसी दौरान कथित तौर पर विकास ने गुस्से में अपने पांचवें बच्चे आकाश के साथ मारपीट की और उसकी पीठ पर जोर से घूंसा मार दिया. चोट लगने के बाद बच्चा जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया.

बच्चे की हालत देखकर उसकी मां पूजा तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंची. हालांकि, वहां डॉक्टरों ने आकाश को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूजा ने पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी. फेज-3 थाना पुलिस के मुताबिक, शाम करीब 5:30 बजे पूजा ने डायल 112 पर कॉल करके बताया कि उसके पति ने उसके बेटे को मार दिया है.

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पुलिस ने बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर विकास कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है. फेज-3 थाने के SHO सुभाष चंद्र ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे घटना को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, विकास कुमार ममूरा इलाके में रहता है और एक निजी कंपनी के क्लीनिंग विभाग में काम करता है. आरोपी और उसकी पत्नी अलग-अलग रहते हैं. दोनों के सात बच्चे हैं. शनिवार को विकास अपनी पत्नी के कमरे पर पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी दौरान पांच साल के आकाश को चोट लग गई.

अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. SHO के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे की मौत की सही वजह और घटना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे को लगी चोट कितनी गंभीर थी और घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ था.

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