scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 03 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर से बढ़ोतरी हुई है. प्राइवेट फ्यूल पंप कंपनी नायरा एनर्जी ने अपने सभी पेट्रोल पंपों पर शनिवार सुबह से ही पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी लागू कर दी है.

Advertisement
X
रिलायंस और नायरा ने लिया बड़ा फैसला. (Photo: ITG)
रिलायंस और नायरा ने लिया बड़ा फैसला. (Photo: ITG)

भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेल कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. वहीं, एशियन गेम्स 2026 में मेन्स हॉकी के फाइनल में भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है. इन खबरों के अलावा, मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को हुए CJP प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें

पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर हुआ महंगा, कच्‍चे तेल में बढ़ोतरी बनी वजह 

भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेल कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. तत्‍काल प्रभाव से पेट्रोल के दाम में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कच्‍चे तेल और रिफाइंड उत्‍पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण किया गया है.  

सम्बंधित ख़बरें

India captain Shreyas Iyer (L) and Pakistan skipper Sahibzada Farhan in frame. (X)
पढ़ें 03 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
एक क्लिक में पढ़ें 3 अक्टूबर 2026, शनिवार की अहम खबरें
700 protesters detained
पढ़ें 02 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
BRICS Summit: Delhi Police issued Traffic Advisory.
पढ़ें 02 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार की अहम खबरें


Asian Games Hockey: टीम इंडिया का गोल्डन पंच, फाइनल में मलेशिया को रौंदा, लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 का टिकट भी मिला 

एशियन गेम्स 2026 में मेन्स हॉकी के फाइनल में भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है. काकामिगाहारा के गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा दो गोल दागे. इस जीत के साथ ही भारतीय मेन्स हॉकी टीम ने लॉस एजेंलिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया. 

Advertisement

India vs Pakistan: जय शाह ने टीम इंडिया को पहनाए GOLD मेडल, पाकिस्तान को किसने द‍िया SILVER? 

भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स क्रिकेट फाइनल के बाद मेडल सेरेमनी में ICC चेयरमैन जय शाह भी मौजूद रहे. भारतीय टीम को गोल्ड मेडल उन्होंने पहनाया. पाकिस्तान टीम को न‍िश‍िन सिटी के मेयर हिरोकी कोंडो ने सिल्वर मेडल दिए, जबकि सलमान नसीर ने खिलाड़ियों को मस्कट दिए. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता.

IND vs WI: सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त! रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, 10,000 रन ठोककर दुनिया को चौंकाया 

वेस्टइंडीज के खिलाफ चंडीगढ़ में खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसके साथ ही रोहित वनडे में बतौर ओपनर 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित ने इस मैच में 92 रनों की पारी खेली.

10 की उम्र में मां को खोया, एक साल बाद पिता नहीं रहे... अब एश‍ियन गेम्स में जीता GOLD, कहानी रेसलर अमन सहरावत की 

भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने एशियन गेम्स में कुश्ती का गोल्ड मेडल जीत लिया है. पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल फाइनल में अमन ने नॉर्थ कोरिया के वर्ल्ड चैम्प‍ियन चोंग सोंग हान को 11-7 से हराया. फाइनल से पहले अमन ने सेमीफाइनल में ताजिकिस्तान के ऐयाल बेलोल्यूब्स्की को 14-8 से हराया था. अमन ने 2023 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

Advertisement

राजस्थान में पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूल 

राजस्थान में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायत चुनाव चार चरणों में कराने का फैसला किया है. इस चुनाव में मतदान के लिए दो तरीके अपनाए जाएंगे. सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए EVM का इस्तेमाल किया जाएगा. 

मुंबई में CJP के प्रदर्शन पर पुलिस का बड़ा एक्शन, आयोजकों समेत 500 लोगों पर FIR दर्ज 

मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को हुए CJP प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस के मुताबिक, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में CJP के प्रदर्शन के आयोजकों और 400-500 अज्ञात CJP समर्थकों/प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 515/26 दर्ज किया गया है. 

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को दी राहत, आसान हुए पासिंग के नियम 

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025-26 में UG में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए प्रमोशन नियम में राहत दी है. अब पहले साल में 44 में से 28 क्रेडिट पूरे नहीं कर पाने वाले छात्रों को सिर्फ इसी आधार पर अगली कक्षा में जाने से नहीं रोका जाएगा. DU ने इस बैच के लिए 28 क्रेडिट की शर्त में एक बार की छूट देने का फैसला किया है.

Advertisement

राहुल गांधी करेंगे 'डिजिटल सत्याग्रह', लॉन्च किया पोर्टल 

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 'सत्याग्रह' नाम से एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है. इसके जरिए देशभर में अपने अधिकारों और विभिन्न मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे लोगों की कहानियों को एक नक्शे पर लाने की पहल की गई है. राहुल गांधी ने कहा कि लोगों की ओर से साझा किए गए मुद्दों पर वह अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आतंकी लिंक, हथियार और पाकिस्तान कनेक्शन... कर्नाटक पुलिस ने BBA छात्र को किया गिरफ्तार |
    आर्मी छोड़ ली प्रेमानंद की शरण, साए की तरह साथ रहने वाले बाबा नवल नागरी कौन हैं? |
    जीत लिया GOLD, झुका दिया पाकिस्तान... तिलक वर्मा और ईशान किशन ने खोला दिल का राज, PAK की हुई बोलती बंद! |
    आ रही Amazon Sale, AC से TV तक ऑफर, होगी 80% तक की बचत |
    सलमान खान का नाम सुनते ही आग बबूला हुए भाई अरबाज, पैपराजी पर निकाला गुस्सा |
    Nimbu Paratha: आलू-गोभी छोड़ें, नाश्ते में बनाएं चांदनी चौक के मशहूर नींबू पराठे, खाने में हैं खूब चटपटे और टेस्टी |
    पायलट स्मित मछार की कैसी है तबीयत? आया नया हेल्थ अपडेट |
    पहले रास्ता रोका, फिर कार पर टूट पड़ा भालू... VIDEO देखकर लोग कांप गए |
    BCA छात्रा को तेज रफ्तार कार ने कुचला, फिर चाय की दुकान में घुसी, 18 साल की अर्शप्रीत की मौत |
    आजतक की खबर का असर: दरभंगा के प्राइमरी स्कूल को शिफ्ट करने का आदेश, अब गोसवा में चलेंगी क्लास
    Advertisement