जीत लिया GOLD, झुका दिया पाकिस्तान... तिलक वर्मा और ईशान किशन ने खोला दिल का राज, PAK की हुई बोलती बंद!

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रनों से धूल चटाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. तिरंगे की शान को पूरी दुनिया के सामने ऊंचा करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं है.

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मैच के बाद युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा और विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने अपनी इस जीत को लेकर दिल जीतने वाली बात कही. एशियन गेम्स में भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल जोड़ने के बाद बेहद गर्व महसूस कर रहे तिलक वर्मा ने कहा कि यह पल उनके लिए बेहद खास और अवास्तविक है.

उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि हमने देश के लिए एक और गोल्ड मेडल जीता है. एशियन गेम्स का अनुभव अपने आप में बिल्कुल अलग है. जब आप हाथ में तिरंगा थामते हैं और गले में गोल्ड मेडल पाते हैं, तो वह एक ऐसा अहसास होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

तिलक ने यह भी कहा कि वह खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें यह गौरव दूसरी बार हासिल हुआ है. वहीं, विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में मिली जीत को पूरे देश को समर्पित किया है. उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर मेडल जीतना सिर्फ खिलाड़ियों की जीत नहीं होती, बल्कि यह पूरे भारत की जीत है.

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ईशान ने कहा कि यह जीत बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब हम मेडल जीतते हैं तो यह कभी अकेले हमारी जीत नहीं होती. यह पूरे भारत की जीत है. हमने देशवासियों के आशीर्वाद और समर्थन के साथ यह मैच खेला और जीता है, इसलिए इसकी खुशी कुछ अलग ही है.

Japan: On India defeating Pakistan by 19 runs in the men’s T20 cricket final at the Asian Games 2026 to win the gold medal, Indian cricketer Tilak Varma says, "Very proud that we have added one more gold to our country, and yeah, it's a surreal feeling right now... Asian Games is… pic.twitter.com/uvD1JZLdI3 — IANS (@ians_india) October 3, 2026

भारत ने पाकिस्तान को चटाई धूल

नागोया में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 211/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया था. अभिषेक शर्मा (61 रन) और तिलक वर्मा (नाबाद 51 रन) ने अपनी तूफानी पारियों से पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं.

इसके जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम पूरी कोशिश के बावजूद लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई. शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट चटकाकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी. फाइनल में पाकिस्तान को रौंदकर भारत ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की है.



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