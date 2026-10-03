Asian Games Hockey: टीम इंडिया का गोल्डन पंच, फाइनल में मलेशिया को रौंदा, लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 का टिकट भी मिला

एशियन गेम्स 2026 में मेन्स हॉकी का फाइनल भारत और मलेशिया के बीच खेला गया. 3 अक्टूबर (शनिवार) को काकामिगाहारा के गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराया. भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह (11 और 57वें मिनट) ने सबसे ज्यादा दो गोल दागे. वहीं जुगराज सिंह (23वें मिनट), हार्दिक सिंह (42वें मिनट) और शिलानंद लाकड़ा (54वें मिनट) ने एक-एक गोल किए. इस जीत के साथ ही भारतीय मेन्स हॉकी टीम ने लॉस एजेंलिस ओलंपिक (LA 2028) के लिए भी क्वालिफाई कर लिया.
देखा जाए तो भारतीय मेन्स हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में पांचवीं बार गोल्ड जीता है. यानी उसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल का पंच लगाया है. इससे पहले उसने 1996, 1998, 2014 और 2022 के संस्करण में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था. हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय मेन्स हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल डिफेंड किया है. 9 मौके (1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 1994, 2002) ऐसे आए जब भारतीय टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. जबकि 3 मौके (1986, 2010, 2018) पर उसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए.
खिताबी मुकाबले का पहला क्वार्टर काफी दिलचस्प रहा.इस क्वार्टर में भारतीय टीम को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिसमें टीम इंडिया एक को गोल में बदल सकी. कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने इस क्वार्टर के 11वें मिनट में भारत के लिए पहला गोल दागा. मलेशियाई टीम ने हालांकि तीन मिनट बाद ही शेल्लो सिल्वरियस के शानदार फील्ड गोल के चलते बराबरी कर ली. पहले क्वार्टर में मलेशिया को भी दो पेनल्टी कॉर्नर मिले.
मुकाबले का दूसरा क्वार्टर पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा. इस क्वार्टर के 8वें मिनट में जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दाग दिया. भारत की तरह मलेशियाई टीम को भी इस क्वार्टर में दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वो गोल नहीं कर सकी. हाफटाइम तक स्कोर भारत के पक्ष में 2-1 था.
फिर तीसरे क्वार्टर में भी भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला और उसने इस क्वार्टर में एक गोल दागा. पेनल्टी स्ट्रोक पर हार्दिक सिंह ये गोल किया. तीसरे क्वार्टर में भारत को तीन पेनल्टी कॉर्नर मिले. इसके बाद चौथे क्वार्टर में भी भारत ने दो गोल दाग दिए. शिलानंद लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह ने भारतीय फैन्स को कतई निराश नहीं किया. चौथे क्वार्टर में भारत को कुल 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले.
भारतीय टीम: मोहित एचएस (गोलकीपर), सूरज करकेरा (गोलकीपर), जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच, राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकांत शर्मा, विवेक सागर प्रसाद, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह और अभिषेक.