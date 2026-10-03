scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई में CJP के प्रदर्शन पर पुलिस का बड़ा एक्शन, आयोजकों समेत 500 लोगों पर FIR दर्ज

मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को हुए CJP प्रदर्शन के आयोजकों और 400-500 अज्ञात समर्थकों/प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वहीं, नाबालिगों की कथित भागीदारी और उनकी तस्वीरें-वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने की शिकायत पर NHRC पहले ही संज्ञान ले चुका है.

Advertisement
X
मुंबई में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने दर्ज किया केस.
मुंबई में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने दर्ज किया केस.

मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को हुए CJP प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस के मुताबिक, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में CJP के प्रदर्शन के आयोजकों और 400-500 अज्ञात CJP समर्थकों/प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 515/26 दर्ज किया गया है. यह मामला BNS की धारा 189, 223 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(1)(3)/135 के तहत दर्ज किया गया है. यह केस CJP के प्रदर्शन के आयोजकों और 400-500 अज्ञात CJP समर्थकों/प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है.

इससे पहले, 2 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक सार्वजनिक प्रदर्शन में नाबालिग बच्चों की कथित भागीदारी और उनकी तस्वीरें-वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया था. आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत कार्रवाई की थी.

सम्बंधित ख़बरें

CJP प्रदर्शन में बच्चों के इस्तेमाल पर NHRC सख्त, FIR के आदेश
Fact Check
फैक्ट चेक: अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने का ये वीडियो मुंबई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन का नहीं है
Mamata Banerjee supports CJP and demands the resignation of Gyanesh Kumar.
CJP के समर्थन में उतरीं ममता बनर्जी, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की
Mamata Banerjee
CJP के सपोर्ट में उतरीं ममता, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
CJP ने मुंबई में बनाया बड़ा माहौल (Photo: ITG)
CJP का ‘सीजन 2’: शोर तो खूब, जनसैलाब कहां?

दर्ज हुई थी शिकायत

शिकायत सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन के हेड ऑफ इंटरवेंशन सतीश वैद ने दर्ज कराई थी. NHRC ने मुंबई पुलिस कमिश्नर, MeitY, भारत में X Corp. के ग्रिवांस ऑफिसर और महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया था. आयोग ने मुंबई पुलिस को तस्वीरों, वीडियो और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच करने और कॉग्निजेबल ऑफेंस मिलने पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे.

Advertisement

NHRC ने यह भी जांचने को कहा था कि बच्चे किन परिस्थितियों में प्रदर्शन में शामिल हुए और आयोजकों, कोऑर्डिनेटरों व उनके साथ मौजूद वयस्कों की क्या भूमिका थी. संबंधित अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी गई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    काम का बहाना देकर रोका, फिर 10 मिनट बाद टीचर से.. UP में स्कूल मैनेजर गिरफ्तार |
    यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग तेज, देखें |
    Donald Trump ने किया बड़ा दावा, जल्द खत्म होगा ईरान युद्ध! |
    अमेरिका के ओहायो में स्वामीनारायण मंदिर पर हमला, उपद्रवियों ने की तोड़फोड़ |
    अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम' से टक्कर पड़ी भारी, 2 दिन में पस्त हुई वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु' |
    डायन बताकर महिला पर टूटा गांव, गड़े खजाने के शक में डंडे-रॉड से पीटा, ओडिशा में भीड़ का हमला |
    FD में किया 1 लाख का निवेश, 10 साल बाद कितना होगा? देखें कैलकुलेशन |
    Onion Peanut Chutney Recipe: प्याज-मूंगफली से बनाएं साउथ इंडियन स्टाइल क्रीमी चटनी, रोटी-चावल का स्वाद होगा दोगुना, नोट करें रेसिपी |
    केरल BJP में बगावत? मेयर नहीं बनीं तो महिला नेता ने दिया इस्तीफा |
    रस्सी पर काम कर रहे अंकल से बच्ची की मासूम बात, VIDEO को 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज
    Advertisement