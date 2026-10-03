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Nimbu Paratha: आलू-गोभी छोड़ें, नाश्ते में बनाएं चांदनी चौक के मशहूर नींबू पराठे, खाने में हैं खूब चटपटे और टेस्टी

Nimbu Paratha: अगर आप भी वीकेंड पर कुछ अलग और चटपटा खाना चाहते हैं तो नाश्ते में पोहा या पराठा की जगह दिल्ली के चांदनी चौक का मशहूर नींबू वाला पराठा ट्राई करें. ये खाने में बहुत ही चटपटा और टेस्टी होता है. इसमें न ही आपको नींबू की खटास परेशान करेगी और न ही कड़वाहट तंग करेगी. बल्कि ये आपको एक दम नया और स्वादिष्ट लगेगा.

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नींबू का पराठा (Photo: ITG)
नींबू का पराठा (Photo: ITG)

वीकेंड की सुहानी सुबह हो और नाश्ते में गरमा-गरम पराठे मिल जाएं, तो दिन बन जाता है. लेकिन रोज-रोज वही आलू, गोभी, प्याज या मूली के पराठे खाकर अगर आप बोर हो चुके हैं, तो इस वीकेंड कुछ नया और यूनिक ट्राई करें. चटपटा नींबू पराठा नाम सुनकर चौंकिए मत! यह पराठा खाने में बिल्कुल भी खट्टा या कड़वा नहीं होता, बल्कि नीबू के रस, उबाले हुए छिलकों के लच्छे, भुने मसालों और हरी मिर्च के साथ तैयार स्टफिंग इसे गजब का चटाकेदार, तीखा और सोंधा स्वाद देती है.

नींबू में मौजूद विटामिन सी और पाचक गुण पेट की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. अगर आप सही तरीके से नींबू के छिलके का कड़वापन निकालकर स्टफिंग तैयार करेंगे, तो यह पराठा आपके परिवार का ऑल-टाइम फेवरेट बन जाएगा. आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान और सटीक तरीका!

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2 कप गेहूं का आटा

1 छोटा चम्मच देसी घी या तेल (मोयन के लिए)

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन (हाथों से क्रश की हुई)

स्वादानुसार नमक

आटा गूंधने के लिए गुनगुना पानी

1 से 2 चम्मच नींबू का रस

1 कप उबले और मैश किए आलू (बाइंडिंग के लिए सीक्रेट इंग्रीडिएंट)

2 हरी मिर्च (बिल्कुल बारीक कटी हुई), 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

1/2 छोटा चम्मच कद्दूकस किया अदरक, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

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1/4 छोटा चम्मच काला नमक, सेकने के लिए देसी घी या मक्खन

बनाने की विधि:

सबसे पहले परात में गेहूं का आटा, अजवाइन, 1 चम्मच घी और नमक मिलाएं. गुनगुने पानी की मदद से एकदम सॉफ्ट और लचीला आटा गूंध लें. आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें.

एक बाउल में बारीक कटी हरी मिर्च, 1-2 चम्मच नींबू का रस, घिसी हुई अदरक, हरा धनिया, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और सादा नमक मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें. आपकी चटपटी, तीखी और हल्की खट्टी नींबू स्टफिंग तैयार है.

आटे की एक लोई तोड़ें और उसे थोड़ा-सा बेल लें. बीच में 2 चम्मच स्टफिंग रखें और किनारों को उठाकर पोटली की तरह बंद कर दें. हल्के हाथों से सूखे आटे में लपेटकर पराठे को बेल लें.

तवे को मध्यम-तेज आंच पर गर्म करें. बेला हुआ पराठा तवे पर डालें. जब एक तरफ से हल्का सिक जाए तो पलट दें. दोनों तरफ देसी घी या मक्खन लगाकर कलछी से हल्का-हल्का दबाते हुए सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेकें. तैयार है आपका एकदम अनोखा, चटपटा और क्रिस्पी नींबू पराठा. इसे ठंडे मक्खन, मीठे दही या गरमा-गरम चाय के साथ सर्व करें.

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