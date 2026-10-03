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दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को दी राहत, आसान हुए पासिंग के नियम

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025-2026 बैच के UG छात्रों के लिए बड़ा बदलाव किया है. छात्रों को 28 क्रेडिट की अनिवार्य शर्तों से एक बार की छूट देने का ऐलान किया है. अब 44 में से 28 क्रेडिट पूरे न होने पर भी छात्रों को केवल इसी वजह से प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा.

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दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्रेडिट में मिली राहत.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्रेडिट में मिली राहत.

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025-26 में UG में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए प्रमोशन नियम में राहत दी है. अब पहले साल में 44 में से 28 क्रेडिट पूरे नहीं कर पाने वाले छात्रों को सिर्फ इसी आधार पर अगली कक्षा में जाने से नहीं रोका जाएगा. DU ने इस बैच के लिए 28 क्रेडिट की शर्त में एक बार की छूट देने का फैसला किया है. 

क्या मिलेगा छात्रों को फायदा? 

NEP के तहत लागू UGCF-2022 के क्रेडिट सिस्टम में एक साल के दौरान छात्रों के लिए कुल 44 क्रेडिट होते हैं. पहले नियमों के मुताबिक, अगले साल में प्रमोट होने वाले छात्रों को कम से कम 28 क्रेडिट लाना अनिवार्य होगा. हालांकि, अगर किसी छात्र का 28 क्रेडिट से कम होता है, तो उसे अगले साल प्रमोशन मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

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बाकी नियमों में नहीं हुआ बदलाव 

हालांकि, छात्रों को यह बात समझनी होगी कि डीयू ने सभी परीक्षा और प्रमोशन नियम खत्म नहीं किए हैं. नई सिस्टम के तहत केवल 44 में से कम से कम 28 क्रेडिट हासिल करने वाली शर्त से छूट दी गई है. हालांकि, जुलाई और सितंबर 2025 में जारी किए गए बाकी नियमों को पहले की तरह ही लागू किया जाएगा. ये छूट केवल 2025-2026 में दाखिल लेने वाले छात्रों के लिए है. 

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पहले भी बदले थे नियम 

बता दें कि डीयू ने जुलाई 2025 में 28 क्रेडिट का नियम  लागू करने की घोषणा की थी, बाद में इसे सितंबर 2025 में इसके लागू होने के बैच में बदलाव किया गया और इसे 2025-2026 में एडमिशन लेने वाले छात्रों पर लागू करने का फैसला हुआ. 

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