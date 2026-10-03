भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स क्रिकेट फाइनल के बाद मेडल सेरेमनी में ICC चेयर जय शाह भी मौजूद रहे. हालांकि, भारतीय टीम को गोल्ड और पाकिस्तान को सिल्वर मेडल जय शाह ने नहीं पहनाए. निशिन सिटी के मेयर हिरोकी कोंडो ने मेडल दिए, जबकि सलमान नसीर ने खिलाड़ियों को मस्कट दिए.
जय शाह के अलावा श्रीलंका की निलो जयातोलाके भी मेडल सेरेमनी का हिस्सा थीं. वह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर और श्रीलंका की नेशनल ओलंपिक कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं.
ICC chairman Jay Shah presents the Gold medal to the Indian team.— Rahul Rawat (@rawatrahul9) October 3, 2026
Pakistan team was presented the silver by the Mayor of Nisshin City Pakistan Super League (PSL) CEO presented them with the mascot.
Sri Lanka Olympic committee vice-president gave away the bronze to Sri Lanka. pic.twitter.com/kwfMKIqf4H
भारत को GOLD, पाकिस्तान को SILVER
भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर एशियन गेम्स मेन्स क्रिकेट में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 211/6 रन बनाए.
अभिषेक शर्मा ने 61 रन की शानदार पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा 51 रन बनाकर नाबाद रहे. पाकिस्तान की ओर से अर्फात मिन्हास ने 2 विकेट लिए और अबरार दानियाल को भी 2 सफलता मिली.
Pakistan's Silver medal ceremony After loosing to India by 19 runs— XUnfiltered (@XUnfiltere69061) October 3, 2026
Indian team standing at top center Gold medal position.
Jay Shah was present but didn't do the medal ceremony.
Asian Games 2026 pic.twitter.com/C0Nz2eF1Oj
हसन नवाज की तूफानी पारी बेकार
212 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने अच्छी कोशिश की, लेकिन 20 ओवर में 192/6 रन ही बना सका. हसन नवाज ने 50 गेंदों पर 96 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 7 छक्के और 5 चौके लगाए, लेकिन उनकी पारी पाकिस्तान को जीत नहीं दिला सकी. भारत के लिए अक्षर पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए. भारत ने मुकाबला 19 रन से अपने नाम किया.
महिला टीम भी बचा चुकी है GOLD
भारत की महिला क्रिकेट टीम ने भी एशियन गेम्स में अपना गोल्ड मेडल बरकरार रखा था. अब पुरुष टीम ने भी पाकिस्तान को फाइनल में हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड जीत लिया.
मेडल सेरेमनी में पाकिस्तान की टीम को सिल्वर और भारत को गोल्ड मिला, जबकि श्रीलंका ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. सेरेमनी में जय शाह की मौजूदगी जरूर रही, लेकिन मेडल और मस्कट देने की जिम्मेदारी क्रमशः हिरोकी कोंडो और सलमान नसीर ने निभाई.
ACC (एशियन क्रिकेट काउंसिल) चीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस मौके पर मौजूद नहीं थे. ACC ने पहले ही बताया था कि वह पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण फाइनल्स डे में शामिल नहीं होंगे. उनकी गैरमौजूदगी की वजह से मेडल सेरेमनी में उनसे जुड़ा कोई मामला भी सामने नहीं आया.