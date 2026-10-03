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India vs Pakistan: जय शाह ने टीम इंडिया को पहनाए GOLD मेडल, पाकिस्तान को किसने द‍िया SILVER?

भारत-पाकिस्तान एशियन गेम्स क्रिकेट फाइनल के बाद मेडल सेरेमनी में ICC चेयरमैन जय शाह मौजूद रहे, लेकिन मेडल उन्होंने नहीं पहनाए. न‍िश‍िन सिटी के मेयर हिरोकी कोंडो ने खिलाड़ियों को मेडल दिए, जबकि सलमान नसीर ने मस्कट दिए. भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड जीता. पाकिस्तान को सिल्वर और श्रीलंका को ब्रॉन्ज मिला.

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मेडल सेरेमनी में जय शाह की मौजूदगी, कोंडो ने पहनाए मेडल... सलमान नसीर ने दिए मस्कट (Photo: AFP/Screengrab/SonyLIV)
मेडल सेरेमनी में जय शाह की मौजूदगी, कोंडो ने पहनाए मेडल... सलमान नसीर ने दिए मस्कट (Photo: AFP/Screengrab/SonyLIV)

भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स क्रिकेट फाइनल के बाद मेडल सेरेमनी में ICC चेयर जय शाह भी मौजूद रहे. हालांकि, भारतीय टीम को गोल्ड और पाकिस्तान को सिल्वर मेडल जय शाह ने नहीं पहनाए. न‍िश‍िन सिटी के मेयर हिरोकी कोंडो ने मेडल दिए, जबकि सलमान नसीर ने खिलाड़ियों को मस्कट दिए.

जय शाह के अलावा श्रीलंका की निलो जयातोलाके भी मेडल सेरेमनी का हिस्सा थीं. वह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर और श्रीलंका की नेशनल ओलंपिक कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं.

भारत को GOLD, पाकिस्तान को SILVER
भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर एशियन गेम्स मेन्स क्रिकेट में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 211/6 रन बनाए.

अभिषेक शर्मा ने 61 रन की शानदार पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा 51 रन बनाकर नाबाद रहे. पाकिस्तान की ओर से अर्फात मिन्हास ने 2 विकेट लिए और अबरार दानियाल को भी 2 सफलता मिली.

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हसन नवाज की तूफानी पारी बेकार
212 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने अच्छी कोशिश की, लेकिन 20 ओवर में 192/6 रन ही बना सका. हसन नवाज ने 50 गेंदों पर 96 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 7 छक्के और 5 चौके लगाए, लेकिन उनकी पारी पाकिस्तान को जीत नहीं दिला सकी. भारत के लिए अक्षर पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए. भारत ने मुकाबला 19 रन से अपने नाम किया.

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महिला टीम भी बचा चुकी है GOLD
भारत की महिला क्रिकेट टीम ने भी एशियन गेम्स में अपना गोल्ड मेडल बरकरार रखा था. अब पुरुष टीम ने भी पाकिस्तान को फाइनल में हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड जीत लिया.
 

jay shah
एश‍ियन गेम्स मेडल सेरेमनी में जय शाह (Photo: AFP)

मेडल सेरेमनी में पाकिस्तान की टीम को सिल्वर और भारत को गोल्ड मिला, जबकि श्रीलंका ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. सेरेमनी में जय शाह की मौजूदगी जरूर रही, लेकिन मेडल और मस्कट देने की जिम्मेदारी क्रमशः हिरोकी कोंडो और सलमान नसीर ने निभाई.

ACC (एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल) चीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस मौके पर मौजूद नहीं थे. ACC ने पहले ही बताया था कि वह पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण फाइनल्स डे में शामिल नहीं होंगे. उनकी गैरमौजूदगी की वजह से मेडल सेरेमनी में उनसे जुड़ा कोई मामला भी सामने नहीं आया.

 

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