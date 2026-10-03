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राहुल गांधी करेंगे 'डिजिटल सत्याग्रह', लॉन्च किया पोर्टल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'सत्याग्रह' नाम से डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जो देशभर में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की कहानियों को एक नक्शे पर प्रदर्शित करेगा.

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राहुल गांधी ने BJP पर वोट चोरी के लिए SIR से नाम हटाने का आरोप लगाया.. (File Photo- PTI)
राहुल गांधी ने BJP पर वोट चोरी के लिए SIR से नाम हटाने का आरोप लगाया.. (File Photo- PTI)

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 'सत्याग्रह' नाम से एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है. इसके जरिए देशभर में अपने अधिकारों और विभिन्न मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे लोगों की कहानियों को एक नक्शे पर लाने की पहल की गई है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि देशभर में लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अक्सर यह लड़ाई उन्हें अकेले लड़नी पड़ती है. उन्होंने Gen Z, छात्रों, किसानों, आदिवासियों, दलितों और महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हर संघर्ष की अपनी कहानी है, लेकिन अकेले उठने वाली आवाज अक्सर दब जाती है.

'एक नक्शे पर साथ आएंगी संघर्ष की आवाजें'
राहुल गांधी ने कहा, ''सत्याग्रह' इन्हीं आवाजों को एक नक्शे पर साथ लाने की पहल है.' उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि बापू ने सिखाया था कि सच सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन उससे भी बड़ा हथियार एकता के साथ सच के लिए खड़े होना है. राहुल गांधी ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों से अपनी कहानी इस पोर्टल पर भेजने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इसमें करीब दो मिनट लगेंगे. लोगों की कहानी नक्शे पर दिखाई जाएगी और इसके जरिए वे यह भी देख सकेंगे कि उनकी तरह और कौन-कौन संघर्ष कर रहा है.

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'संसद से सड़क तक आपके साथ खड़ा रहूंगा'

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राहुल गांधी ने कहा कि लोगों की ओर से साझा किए गए मुद्दों पर वह अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा, "मैं जो कर सकता हूं, करूंगा- संसद में, सड़क पर, खत लिखकर, जहां भी मेरी जरूरत हो वहां आपके साथ खड़े होकर." उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष के रूप में लोगों के साथ खड़ा होना उनकी जिम्मेदारी है.

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