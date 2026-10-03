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आ रही Amazon Sale, AC से TV तक ऑफर, होगी 80% तक की बचत

Amazon Great Indian Festival Sale की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कई बंपर ऑफर और डिस्काउंट मिलेंगे. स्मार्टफोन, होम अप्लायंस आदि पर ऑफर नजर आएंगे. 80 परसेंट तक का ऑफ मिलेगा, जिसकी जानकारी खुद ऐमेजॉन इंडिया ने शेयर की है. iPhone पर भी बंपर डील्स मिलेंगी.

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Amazon Great Indian Festival Sale 8 अक्टूबर से शुरू होगी. (Photo: Unsplash)
Amazon Great Indian Festival Sale 8 अक्टूबर से शुरू होगी. (Photo: Unsplash)

Amazon इंडिया पर साल की बड़ी और प्लैगशिप सेल आ रही है, जिसका नाम ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है. इस सेल की शुरुआत 8 अक्टूबर से हो रही है. सेल के दौरान कई बंपर ऑफर मिलेंगे और 85 परसेंट तक का ऑफ हासिल किया जा सकता है. 

Amazon Sale के दौरान बैंक ऑफर्स को हासिल किया जा सकेगा. चुनिंदा बैंक के कार्ड पर 10 परसेंट तक का इंस्टैंट कैशबैक हासिल किया जा सकेगा. इसके लिए SBI कार्ड का यूज करना होगा. 

कंपनी ने कई डील्स और डिस्काउंट का खुलासा कर दिया है. साथ ही कंपनी ने 999 रुपये वाली डील्स का खुलासा कर दिया है, जिसमें फिलिप्स का स्मार्ट बल्ब आदि को भी खरीदा जा सकेगा. 

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स्मार्टफोन पर मिलेगा बंपर ऑफर 

ऐमेजॉन इंडिया पर स्मार्टफोन पर बंपर ऑपर मिलेगा. हालांकि अभी मैक्सिमम ऑफ का खुलासा नहीं किया है. सेल के दौरान iPhone को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा, जिसमें iPhone 17, iPhone 16 आदि के नाम शामिल हैं. 

iPhone 16 पर बंपर ऑफर 

iPhone 16 को 71,999 रुपये में तक में खरीदा जा सकेगा, जिसमें सभी ऑफर्स को शामिल किया है. साथ ही कंपनी ने इसको डील ऑफ द इयर का नाम दिया है. 

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Samsung Galaxy S25 Ultra पर भी बंपर डील्स 

सेल के दौरान Samsung Galaxy S25 Ultra को भी बेहद ही सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. ऐमेजॉन पर लिस्ट पेज पर बताया है कि इस हैंडसेट को 84,999 रुपये तक में खरीदा जा सकेगा. यह एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है. 

यह भी पढ़ें: साल भर में मार्केट से गायब हो गए 10000 रुपये वाले 5G स्मार्टफोन्स! कीमतें बढ़ कर हो गईं डबल, AI जिम्मेदार या कंपनियां?

मोबाइल एंड असेसरीज 

सेल के दौरान मोबाइल की असेसरीज को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. इसमें मोबाइल चार्जर, केबल, TWS आदि को खरीदा जा सकेगा. 

घर और किचन का सामान 

ऐमेजॉन इंडिया पर आने वाले सेल के दौरान होम, किचन और आउटडोर की कैटेगरी के प्रोडक्ट पर 80 परसेंट तक का ऑफ मिलेगा. इसमें एयर फ्रायर, स्मार्ट लॉक आदि को सस्ते दाम में खरीद सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: Flipkart BBD सेल में सस्ते होंगे ये 3 धांसू स्मार्टफोन, मौका शानदार

इलेक्ट्रोनिक्स आइटम भी मिलेंगे सस्ते 

सेल के दौरान इलेक्ट्रोनिक्स आइटम को भी सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. इसमें लैपटॉप, स्मार्ट ग्लासेस, माउस आदि का नाम शामिल है. इसमें 80 परसेंट तक का ऑफ मिलेगा. 

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