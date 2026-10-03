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IND vs WI: सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त! रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, 10,000 रन ठोककर दुनिया को चौंकाया

भारतीय टीम के लिए एक बार फिर रोहित शर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 58 गेंदों में अर्धशतक जड़ा. इसके अलावा रोहित ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

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रोहित ने किया कमाल. (Photo: AP, PTI)
रोहित ने किया कमाल. (Photo: AP, PTI)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा बल्ले से लगातार दमखम दिखा रहे हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ चंडीगढ़ के न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में रोहित ने एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है, जिसे सुनकर हर भारतीय फैन गर्व महसूस करेगा. 

रोहित ने बतौर ओपनर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने का सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस मुकाबले से पहले रोहित शर्मा बतौर ओपनर 9,998 रन बना चुके थे और इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 2 रनों की दरकार थी. रोहित ने 58 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. 

मैच शुरू होते ही उन्होंने यह मुकाम हासिल कर लिया. इसके साथ ही रोहित वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, सनथ जयसूर्या और क्रिस गेल यह मुकाम हासिल करने में सफल रहे थे. 

रोहित ने बल्ले से दिया करारा जवाब

इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा को लेकर काफी चर्चाएं थीं. कुछ हफ्ते पहले ही मुख्य चयनकर्ता ने यह संकेत दिए थे कि टीम अब युवा यशस्वी जायसवाल की तरफ देख रही है, जिससे रोहित पर खुद को साबित करने का भारी दबाव था. 

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लेकिन रोहित ने आलोचकों को कोई जवाब देने के बजाय अपने बल्ले से मुंहतोड़ जवाब दिया और यह साबित कर दिया कि वनडे क्रिकेट में आज भी उनका कोई सानी नहीं है.

अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं? इसका फैसला उनका फॉर्म ही करेगा. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही वनडे वर्ल्ड कप में जलवा बिखेरते नजर आ सकते हैं. 


 

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