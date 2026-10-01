Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 01 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट आई है. वहीं, एशियन गेम्स 2026 के पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. इन खबरों के अलावा, कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु स्थित ECI कार्यालय पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें

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Stock Market Crash: अचानक मार्केट में क्‍यों आया भूचाल? झटके में 10 लाख करोड़ स्‍वाहा

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट आई है. सेंसेक्‍स इंट्राडे के दौरान 1100 अंक से ज्‍यादा टूटा है और निफ्टी 390 अंक गिरा गया था. हालांकि बाद में इसमें रिकवरी देखने को मिली. कारोबार बंद होने तक सेंसेक्‍स 570.59 अंक टूटकर 71,909.70 पर था. वहीं, निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 22,421 पर आ गया.

इजरायल में छाए कैप्टन स्मित... 180 जानें बचाने वाले इंडियन पायलट को अब इजरायल करेगा सम्मानित

इजरायल फ्लाईदुबई की FZ1073 फ्लाइट को क्रैश होने से बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी को सम्मानित करेगा. इजरायल के भारत में राजदूत रुवेन अजार ने कहा कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और आम इजरायलियों तक, हर कोई कैप्टन स्मित की बहादुरी की बात कर रहा है. उन्होंने कहा कि इजरायल अपने दोस्तों को नहीं भूलता.

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EC पर देशभर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस, 2 से 8 अक्टूबर तक ये है प्लान

कांग्रेस ने चुवाव आयोग के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ सप्ताह' मनाने का ऐलान किया है. यह कार्यक्रम इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद आयोजित किया जा रहा है. इस अभियान के तहत जिला स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ' मार्च निकाला जाएगा.

3-3 से बराबरी, आखिरी मिनट में अभिषेक का वार... भारत ने पाकिस्तान को एशियन गेम्स में चटा दी धूल

एशियन गेम्स 2026 के पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. हरमनप्रीत सिंह के दो गोल और अभिषेक के आखिरी पलों में किए निर्णायक गोल की बदौलत भारत ने रोमांचक मुकाबला अपने नाम किया. अब भारतीय टीम 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल के लिए साउथ कोरिया या मलेशिया से भिड़ेगी.

'पत्रकारों को मिलेगी बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट', अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. अखिलेश ने कहा है कि यूपी सपा सरकार बनने पर पत्रकारों को बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट दिए जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में पत्रकारों के साथ भी अन्याय हो रहा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा में पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है.

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कर्नाटक में SIR पर आर-पार, धरने पर बैठे डीके शिवकुमार, बोले- BJP विधायक अभय पाटिल ने खुद मानी गलती

कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार ने SIR में भारी धांधली का आरोप लगाते हुए अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बेंगलुरु स्थित ECI कार्यालय पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि जब तक उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिलता, वो वहीं बैठे रहेंगे. मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि MLA अभय पाटिल ने खुद चुनाव अधिकारी के पास आकर गलती मानी.

AI से कंट्रोल होगा दिल्ली का ट्रैफिक, सिस्टम खुद तय करेगा कब होना है RED और GREEN, जानें पूरी डिटेल

केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति यानी CCEA ने दिल्ली के लिए 1,789.52 करोड़ रुपये के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मंजूरी दे दी है. इस पूरे प्रोजेक्ट को दिल्ली पुलिस लागू करेगी. इसके तहत राजधानी के 42 प्रमुख ट्रैफिक कॉरिडोर को शामिल किया गया है. प्रोजेक्ट को तीन चरणों में अगले 24 महीनों के दौरान लागू किया जाएगा.

IND vs WI: वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ तीसरे वनडे में अंशुल कंबोज की एंट्री, ये पेसर बाहर... T20 सीरीज में वॉश‍िंगटन सुंदर की जगह नमन धीर

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में चोटिल प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अंशुल कंबोज को शामिल किया गया है. प्रसिद्ध कृष्णा को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लगी. वो मुकाबले में सिर्फ पांच ओवर गेंदबाजी करने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे.

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ईरान संग वार्ता ठप होने पर भड़के रुबियो, ईरानी प्रतिनिधिमंडल को न्यूयॉर्क छोड़ने का दिया आदेश

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बातचीत बेनतीजा रहने के बाद UNGA में आए ईरानी प्रतिनिधिमंडल को तत्काल अमेरिका छोड़ने को कहा दिया. इसके बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कुछ ही घटों में न्यूयॉर्क छोड़ दिया. बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ये राजनीतिक कदम दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत में पैदा हुए गतिरोध के बाद उठाया है.

ICC ने क्रिकेट के नियमों में किए बड़े बदलाव, ओवरथ्रो से लेकर रन आउट तक बदले कई नियम

ICC ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 अक्टूबर 2026 से कई नए प्लेइंग कंडीशन्स लागू किए गए हैं. हालांकि, जो सीरीज पहले से चल रही हैं, उनमें पुराने नियम लागू रहेंगे. नए नियमों में बल्लेबाजों के समय गंवाने, ओवरथ्रो की स्पष्ट परिभाषा और रन आउट स्टंपिंग के नियमों में बदलाव शामिल हैं. महिला क्रिकेट में गेंद के आकार और वजन पर नए नियम बनाए गए हैं.

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