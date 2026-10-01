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EC पर देशभर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस, 2 से 8 अक्टूबर तक ये है प्लान

कांग्रेस ने चुवाव आयोग के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ सप्ताह' मनाने का ऐलान किया है. यह कार्यक्रम इंडिया (INDIA) ब्लॉक की बैठक के बाद आयोजित किया जा रहा है.

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समापन समारोह में, प्रतिभागियों को राष्ट्रगान गाने और संविधान के अनुच्छेद 326 को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का निर्देश दिया गया है. (Photo: ITG)
समापन समारोह में, प्रतिभागियों को राष्ट्रगान गाने और संविधान के अनुच्छेद 326 को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का निर्देश दिया गया है. (Photo: ITG)

कांग्रेस ने 2 से 8 अक्टूबर 2026 तक देशभर में 'सेव डेमोक्रेसी वीक' यानी 'लोकतंत्र बचाओ सप्ताह' मनाने का ऐलान किया है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) और डीसीसी/सीसीसी अध्यक्षों को इस राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए निर्देश जारी किए हैं. जानकारी के मुताबिक, इस अभियान के तहत जिला स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ' मार्च निकाला जाएगा.

यह कार्यक्रम इंडिया (INDIA) ब्लॉक की बैठक के फैसलों के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका मकसद निर्वाचन आयोग के खिलाफ गठबंधन के आंदोलन को आगे बढ़ाना है.

कांग्रेस ने पत्र के जरिए सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने, उन पर मुकदमा चलाने और उन्हें अरेस्ट करने की अपनी मांग दोहराई है. हालांकि इसे INDIA ब्लॉक की संयुक्त पहल बताया गया है, लेकिन कांग्रेस इकाइयों को विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने और उन्हें अंजाम देने में नेतृत्व करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही अलग-अलग राज्यों और ज़िलों में राजनीतिक स्थितियों के अनुसार गठबंधन सहयोगियों के साथ समन्वय करने को कहा गया है.

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कार्यक्रम के पहले दिन इंडिया (INDIA) ब्लॉक की पार्टियों की संयुक्त जिला स्तरीय बैठकें और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, वरिष्ठ राज्य नेताओं को DCC नेतृत्व के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया है.

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दूसरे दिन जिला मार्च की तैयारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए ब्लॉक स्तर पर संयुक्त बैठकें आयोजित की जाएंगी. तीसरे दिन इंडिया (INDIA) ब्लॉक के दलों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर जिला स्तरीय मार्च निकाला जाएगा, जो बी.आर. आंबेडकर प्रतिमा, महात्मा गांधी प्रतिमा या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जाएगा.

समापन समारोह में, प्रतिभागियों को राष्ट्रगान गाने और संविधान के अनुच्छेद 326 को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि विरोध प्रदर्शन का समापन CEC ज्ञानेश कुमार के पुतले जलाने के साथ हो.

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