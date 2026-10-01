3-3 से बराबरी, आखिरी मिनट में अभिषेक का वार... भारत ने पाकिस्तान को एशियन गेम्स में चटा दी धूल

एशियन गेम्स 2026 में पुरुष हॉकी इवेंट के सेमीफाइनल में 1 अक्टूबर (गुरुवार) को जापान के आइची-नागोया में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से हुआ. भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर गोल्ड मेडल मैच (फाइनल) में अपनी जगह बना ली है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सांसें रोक देने वाला रहा. लेकिन अभ‍िषेक की 'लास्ट म‍िनट गोल' की बदौलत मैच का नतीजा बदल गया.

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हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूल-ए के सभी 5 मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी, जबकि पाकिस्तान पूल-बी में दूसरे स्थान पर रहा. अब भारत 3 अक्टूबर (शनिवार) को फाइनल में दक्षिण कोरिया या मलेशिया से भिड़ेगा.

🇮🇳🔥 THE FIGHT. THE FIRE. THE FINAL!



A thriller under pressure, and Team India stood tall! 💪🏑



The Indian Men’s Hockey Team defeated Pakistan 4–3 in a pulsating semi-final to storm into the #AsianGames2026 FINAL! 🇮🇳



Harmanpreet Singh ⚡ Sukhjeet Singh ⚡ Abhishek — on the… pic.twitter.com/QmIQrTbGaY — SAI Media (@Media_SAI) October 1, 2026

इस मेच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में पांचवें पेनल्टी कॉर्नर पर पहला जोरदार गोल दागकर 1-0 से बढ़त बनाई. पाकिस्तान के गोलकीपर अली रजा के पास इस ताकतवर शॉट का कोई जवाब नहीं था.

भारत के लिए दूसरा गोल भी मैच के 13वें मिनट पर हरमनप्रीत ने ही किया. इसी के साथ पहला क्वार्टर खत्म होने पर टीम इंडिया ने 2-0 से पाकिस्तान पर बढ़त बना ली. हालांकि, पहले क्वार्टर में पाकिस्तान को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन सुफियान खान मौके का फायदा नहीं उठा पाए.

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗪𝗔𝗬 𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗞𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇮🇳🔥



India beat Pakistan 4-3, thanks to a last-minute goal in a nail-biting Asian Games 2026 semi-final, to book a place in the final and keep their title defence alive! 🏑⚡



The Indian Men’s Team now stand just one win away… pic.twitter.com/J8vmZzR8K1 — Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026

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पहले क्वार्टर में 2-0 की बढ़त के बाद भारत ने दूसरे क्वार्टर के 24वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा के शानदार पास की बदौलत सुखजीत ने भारत के लिए तीसरा गाल किया. इसके बाद 30वें मिनट में पाकिस्तान की ओर से अबू महमूद ने पेनल्टी कॉर्नर पर पहला गोल दाग कर पाकिस्तान टीम का खाता खोला.

राजिंदर के बैकस्टिक से गेंद लगने के बाद पाकिस्तान को ये पेनल्टी कॉर्नर मिला. अबू महमूद ने ड्रैग फ्लिक लगाई और गेंद मोहित से टकराकर गोल में चली गई.

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पहले हाफ में भारतीय टीम ने 3-1 से बढ़त बनाकर अपना दबदबा कायम रखा. तीसरे क्वार्टर के 43वें मिनट पर फील्ड पर माहौल गरमा गया और दिलप्रीत की एक खिलाड़ी से बहस हो गई, जिसके बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने अपने खिलाड़ियों को अलग किया.

रेफरी ने दिलप्रीत को ग्रीन कार्ड दिखाया और भारत को एक कम खिलाड़ी के साथ खेलना पड़ा. वहीं, पाकिस्तान के अहमद बट भी अपना येलो कार्ड पूरा कर मैदान पर लौट आएं. 45वें मिनट पर पाकिस्तान के हन्नान शाहिद ने दूसरा गोल किया. इसी के साथ तीसरे तीसरे क्वार्टर खत्म होने तक स्कोर 3-2 हो गया.

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चौथे क्वार्टर के 49वें मिनट में पाकिस्तान ने जोरदार बराबरी कर ली और वहीद राणा ने गोल दागकर स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया. 3-3 की बराबरी के बाद मैच बेहद रोमांचक हो गया.

लेकिन मैच खत्म होने से कुछ सेकंड पहले भारत की ओर से अभिषेक ने चौथा गोल दाग दिया, जिससे भारत ने 4-3 से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बना ली. अब भारतीय टीम 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल के लिए साउथ कोरिया या मलेशिया से भिड़ेगी.

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