scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

3-3 से बराबरी, आखिरी मिनट में अभिषेक का वार... भारत ने पाकिस्तान को एशियन गेम्स में चटा दी धूल

एशियन गेम्स 2026 के पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली. हरमनप्रीत सिंह के दो गोल और अभिषेक के आखिरी पलों में किए निर्णायक गोल की बदौलत भारत ने रोमांचक मुकाबला अपने नाम किया. अब भारतीय टीम 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल के लिए साउथ कोरिया या मलेशिया से भिड़ेगी.

Advertisement
X
एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा द‍िया(Photo: X/HockeyIndia)
एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा द‍िया(Photo: X/HockeyIndia)

एशियन गेम्स 2026 में पुरुष हॉकी इवेंट के सेमीफाइनल में 1 अक्टूबर (गुरुवार) को जापान के आइची-नागोया में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से हुआ. भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर गोल्ड मेडल मैच (फाइनल) में अपनी जगह बना ली है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सांसें रोक देने वाला रहा. लेकिन अभ‍िषेक की 'लास्ट म‍िनट गोल' की बदौलत मैच का नतीजा बदल गया. 

हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूल-ए के सभी 5 मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी, जबकि पाकिस्तान पूल-बी में दूसरे स्थान पर रहा. अब भारत 3 अक्टूबर (शनिवार) को फाइनल में दक्षिण कोरिया या मलेशिया से भिड़ेगा.

इस मेच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में पांचवें पेनल्टी कॉर्नर पर पहला जोरदार गोल दागकर 1-0 से बढ़त बनाई. पाकिस्तान के गोलकीपर अली रजा के पास इस ताकतवर शॉट का कोई जवाब नहीं था. 

भारत के लिए दूसरा गोल भी मैच के 13वें मिनट पर हरमनप्रीत ने ही किया. इसी के साथ पहला क्वार्टर खत्म होने पर टीम इंडिया ने 2-0 से पाकिस्तान पर बढ़त बना ली. हालांकि, पहले क्वार्टर में पाकिस्तान को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन सुफियान खान मौके का फायदा नहीं उठा पाए. 

यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स 2026 में अबतक 10 गोल्ड मेडल, फिर भी क्यों खुश नहीं भारत?

सम्बंधित ख़बरें

India vs Sri Lanka, 2nd Semi-Final, Asian Games 2026
टीम इंड‍िया ने ह‍िलाई रिकॉर्डबुक, अब PAK को कुचलने की तैयारी
Ishan Kishan, 80 runs, Asian Games vs Sri Lanka
80 रन बनाकर ईशान ने बनाया ये महार‍िकॉर्ड, युवराज-हार्द‍िक सब प‍िछड़े
Sahibzada Farhan
फाइनल में पहुंचा PAK, अब भारत की बारी… क्या होगा महामुकाबला?
IND vs SL Semi Final Live Score, Asian Games
इंड‍ियन गेंदबाजों ने लंका ढहा दी, 45 रन पर आउट कर पहुंचे एश‍ियन गेम्स के फाइनल में
Sanju Samson, India vs Sri Lanka Asian Games semi-final
अनजान प‍िच, मौसम खराब... फिर भी नहीं घबराए संजू, दिया बड़ा बयान
Advertisement

पहले क्वार्टर में 2-0 की बढ़त के बाद भारत ने दूसरे क्वार्टर के 24वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा के शानदार पास की बदौलत सुखजीत ने भारत के लिए तीसरा गाल किया. इसके बाद 30वें मिनट में पाकिस्तान की ओर से अबू महमूद ने पेनल्टी कॉर्नर पर पहला गोल दाग कर पाकिस्तान टीम का खाता खोला.

राजिंदर के बैकस्टिक से गेंद लगने के बाद पाकिस्तान को ये पेनल्टी कॉर्नर मिला. अबू महमूद ने ड्रैग फ्लिक लगाई और गेंद मोहित से टकराकर गोल में चली गई.

यह भी पढ़ें: 'बुरा लगता है...', टीम इंडिया की ODI टीम से बाहर रहने पर छलका ऋषभ पंत का दर्द

पहले हाफ में भारतीय टीम ने 3-1 से बढ़त बनाकर अपना दबदबा कायम रखा. तीसरे क्वार्टर के 43वें मिनट पर फील्ड पर माहौल गरमा गया और दिलप्रीत की एक खिलाड़ी से बहस हो गई, जिसके बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने अपने खिलाड़ियों को अलग किया.

रेफरी ने दिलप्रीत को ग्रीन कार्ड दिखाया और भारत को एक कम खिलाड़ी के साथ खेलना पड़ा. वहीं, पाकिस्तान के अहमद बट भी अपना येलो कार्ड पूरा कर मैदान पर लौट आएं. 45वें मिनट पर पाकिस्तान के हन्नान शाहिद ने दूसरा गोल किया. इसी के साथ तीसरे तीसरे क्वार्टर खत्म होने तक स्कोर 3-2 हो गया. 

Advertisement

चौथे क्वार्टर के 49वें मिनट में पाकिस्तान ने जोरदार बराबरी कर ली और वहीद राणा ने गोल दागकर स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया. 3-3 की बराबरी के बाद मैच बेहद रोमांचक हो गया.

लेकिन मैच खत्म होने से कुछ सेकंड पहले भारत की ओर से अभिषेक ने चौथा गोल दाग दिया, जिससे भारत ने 4-3 से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बना ली. अब भारतीय टीम 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल के लिए साउथ कोरिया या मलेशिया से भिड़ेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चाकू के हमले के बाद भी नहीं मानी हार, भारतीय कैप्टन ने बचाया फ्लाईदुबई का विमान |
    बेस पे, बोनस और टिप... ये है डिलीवरी पार्टनर की कमाई का गणित! |
    यूपी राज्यसभा चुनाव: अखिलेश का बड़ा दावा, बीजेपी में सेंधमारी की तैयारी |
    Stock Market Crash: अचानक मार्केट में क्‍यों आया भूचाल? झटके में 10 लाख करोड़ स्‍वाहा |
    माहिद से मोहित, शबीना से खुशी, तीन बच्चों के साथ गंगा तट पर हवन और स्नान के बाद पीलीभीत परिवार ने अपनाया हिंदू धर्म |
    UP राज्यसभा चुनाव: सपा और BJP का दावा, एक-दूसरे के विधायक संपर्क में |
    CRETA-SIERRA से टक्कर... भारत आ रही धांसू SUV, 21 हजार में होगी बुक |
    10 साल से लापता 'मुन्ना भाई MBBS' एक्टर, एक रात पहले क्या हुआ? जिंदगी पर रहस्य बरकरार |
    IAS बनने आई बहू, सास पाल रही 4 साल का बच्चा... पढ़ें दिल्ली की मह‍िला UPSC अभ्यर्थ‍ियों की कहानी |
    पंजाब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की छुट्टी तय
    Advertisement