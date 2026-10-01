टोपी-मुंह ढककर सड़क पर खड़े रहे, चादर तानी, शटर तोड़ा और 3 करोड़ की घड़ियां उड़ा ले गए, वीडियो

जयपुर में करोड़ों रुपये की लग्जरी घड़ियों की चोरी का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने वारदात के तरीके को लेकर हर किसी का ध्यान खींच लिया है. टोंक रोड पर गुरुवार तड़के बदमाशों ने Rado के ऑफिशियल स्टोर ‘द वॉच फैक्ट्री’ को निशाना बनाया. बदमाशों ने पहले सड़क किनारे पर्दा लगाया और फिर उसी की आड़ में शोरूम का शटर तोड़ दिया. पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई. CCTV फुटेज में बदमाशों का बेखौफ अंदाज दिखाई दे रहा है. तड़के करीब 4:30 बजे बदमाश शोरूम के बाहर पहुंचे. वहां पहुंचते ही उन्होंने सड़क किनारे पर्दा लगाया. इसके बाद कुछ बदमाश पर्दे की आड़ में चले गए और लोहे की रॉड से शोरूम का मुख्य शटर तोड़ना शुरू कर दिया.

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इस वारदात की सबसे खास बात यह रही कि जिस समय बदमाश शोरूम का शटर तोड़ रहे थे, उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक चल रहा था. वाहन लगातार गुजर रहे थे, लेकिन बदमाश बेखौफ होकर अपना काम करते रहे. बदमाशों ने वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया. कुछ बदमाश शटर तोड़ने में जुटे रहे, जबकि उनका एक साथी सड़क की तरफ खड़ा होकर आसपास की गतिविधियों और ट्रैफिक पर नजर रखता रहा. यानी एक तरफ साथी शटर तोड़ रहे थे और दूसरी तरफ एक बदमाश निगरानी कर रहा था.



वीडियो देखें चोरी की पूरी वारदात

शटर टूटा तो दो बदमाश अंदर घुसे

मुख्य शटर टूटने के बाद दो बदमाश तेजी से शोरूम के अंदर दाखिल हुए. अंदर पहुंचते ही उन्होंने कीमती घड़ियां निकालनी शुरू कर दीं. बदमाशों ने बड़ी संख्या में लग्जरी घड़ियां एक के बाद एक बैग में भरनी शुरू कर दीं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बदमाश शोरूम से करीब 251 लग्जरी घड़ियां चोरी करके ले गए. इन घड़ियों की कीमत करीब 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है. घड़ियां बैग में भरने के बाद बदमाश एक साथ शोरूम से बाहर निकले और मौके से फरार हो गए.

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करोड़ों रुपये की इस चोरी का तरीका किसी फिल्मी सीन जैसा नजर आ रहा है. बदमाशों ने शोरूम के बाहर पर्दा लगाया, ताकि सड़क से उनकी गतिविधियां साफ दिखाई न दें. इसके बाद पर्दे की आड़ में शटर तोड़ा गया. CCTV फुटेज में बदमाशों की गतिविधियां कैद हुई हैं. फुटेज के आधार पर पुलिस अब उनकी पहचान करने में जुटी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में कितने लोग शामिल थे और चोरी के बाद बदमाश किस रास्ते से फरार हुए.

घोड़ासन गैंग कनेक्शन की भी जांच

करोड़ों रुपये की इस हाईप्रोफाइल चोरी के बाद बदमाशों के गैंग और वारदात के तरीके को लेकर भी जांच शुरू हो गई है. जांच में घोड़ासन गैंग से कनेक्शन का एंगल भी सामने आ सकता है. हालांकि, फिलहाल पुलिस की ओर से इस गैंग के वारदात में शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस अब CCTV फुटेज को आधार बनाकर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है. साथ ही चोरी हुई घड़ियों की संख्या और उनकी कीमत को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है. जयपुर के टोंक रोड पर हुई इस वारदात में बदमाशों ने कुछ ही समय में करोड़ों रुपये की लग्जरी घड़ियां समेट लीं. सड़क पर ट्रैफिक चलता रहा और बदमाश पर्दे की आड़ में शटर तोड़कर अपना काम करते रहे. अब CCTV फुटेज के जरिए पुलिस इस पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.



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