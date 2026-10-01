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ICC ने क्रिकेट के नियमों में किए बड़े बदलाव, ओवरथ्रो से लेकर रन आउट तक बदले कई नियम

ICC ने 1 अक्टूबर (गुरुवार) 2026 से इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेइंग कंडीशन्स में कई अहम बदलाव लागू किए हैं. नए नियमों में बल्लेबाजों के समय गंवाने, ओवरथ्रो की स्पष्ट परिभाषा और रन आउट स्टंपिंग के नियमों में बदलाव शामिल हैं. जानिए क्रिकेट के नए नियमों से जुड़े सभी बड़े बदलाव के बारे में.

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ICC ने क्रिकेट के नियमों में किए अहम बदलाव (Photo: Getty)
ICC ने क्रिकेट के नियमों में किए अहम बदलाव (Photo: Getty)

ICC ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 अक्टूबर (गुरुवार) 2026 से कई नए प्लेइंग कंडीशन्स लागू किए गए हैं. हालांकि, जो सीरीज पहले से चल रही हैं, उनमें पुराने नियम ही लागू रहेंगे. 

1. बल्लेबाज ने समय गंवाया तो 5 रन की पेनल्टी

अगर बल्लेबाज निर्धारित समय के अंदर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं होता है, तो
- पहली गलती पर चेतावनी
- दूसरी गलती पर अंतिम चेतावनी
- तीसरी और उसके बाद हर गलती पर गेंदबाजी करने वाली टीम को 5 पेनल्टी रन

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बार-बार ऐसा होने पर आचार संहिता के तहत भी कार्रवाई हो सकती है. 

2. दिन के टेस्ट में पिंक बॉल का ट्रायल

अब आपसी सहमति से दिन में खेले जाने वाले टेस्ट मैचों में पिंक बॉल का इस्तेमाल ट्रायल के तौर पर किया जा सकता है. इसका उद्देश्य खराब रोशनी के कारण खेल रुकने की संभावना को कम करना है.

यह भी पढ़ें: 3-3 से बराबरी, आखिरी मिनट में अभिषेक का वार... भारत ने पाकिस्तान को एशियन गेम्स में चटा दी धूल

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हालांकि, पिंक बॉल के इस्तेमाल का फैसला टेस्ट शुरू होने से पहले करना होगा. मैच शुरू होने के बाद रेड बॉल से पिंक बॉल या पिंक बॉल से रेड बॉल में बदलाव नहीं किया जा सकता. 

3. महिला क्रिकेट की गेंद के आकार और वजन के नियम सख्त

महिला और जूनियर क्रिकेट में गेंद के आकार और वजन को लेकर नए नियम बनाए गए हैं. अब पुरुष, महिला और जूनियर क्रिकेट के लिए तीन अलग-अलग आकार और वजन निर्धारित किए गए हैं. 

4. ओवरथ्रो की परिभाषा स्पष्ट

अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ओवरथ्रो कब माना जाएगा. अगर कोई फील्डर गेंद को स्टंप की दिशा में फेंकता है ताकि रन रोका जा सके या रन आउट किया जा सके, तो यह ओवरथ्रो माना जाएगा. लेकिन केवल गेंद को रोकने या दूसरे फील्डर को पास करने की कोशिश में हुई मिस्फील्ड को ओवरथ्रो नहीं माना जाएगा.

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5. गेंद कब स्थिर मानी जाएगी?

अब अंपायर को यह तय करने में ज्यादा अधिकार होगा कि गेंद आखिरकार स्थिर हो गई है या नहीं. गेंद का बॉलर या विकेटकीपर के हाथ में होना जरूरी नहीं होगा. यह नियम खासकर करीबी मुकाबलों में महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे मैच की आखिरी गेंद पर.

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6. रन आउट और स्टंपिंग में फील्डर का पूरा कंट्रोल जरूरी

अगर फील्डर गेंद को पकड़कर स्टंप गिराता है, तो उसके पास गेंद पर पूरा नियंत्रण होना जरूरी होगा. सिर्फ हाथ से गेंद को छूना और उसी दौरान स्टंप गिर जाना पर्याप्त नहीं माना जाएगा. 

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कब से लागू होंगे नए नियम?

ये बदलाव 1 अक्टूबर 2026 या उसके बाद शुरू होने वाली इंटरनेशनल सीरीज में लागू होंगे. जो सीरीज 1 अक्टूबर से पहले शुरू हो चुकी हैं, वे पुराने प्लेइंग कंडीशन्स के तहत जारी रहेंगी. 

नए नियमों का फोकस खास तौर पर खेल की गति बढ़ाने, समय बर्बाद रोकने, गेंद के आकार और वजन को स्पष्ट करने और फील्डिंग से जुड़े नियमों में भ्रम दूर करने पर है. 

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