scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पत्रकारों को मिलेगी बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट', अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर पत्रकारों को बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट दिए जाएंगे, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

Advertisement
X
पत्रकारों को मिलेगी बुलेप्रूफ जैकेट, अखिलेश का ऐलान. (photo: PTI)
पत्रकारों को मिलेगी बुलेप्रूफ जैकेट, अखिलेश का ऐलान. (photo: PTI)

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्राकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. सपा प्रमुख ने कहा है कि सपा सरकार बनने पर पत्रकारों को बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट दिए जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में पत्रकारों के साथ भी अन्याय हो रहा है.

अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेस को संबोधित करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अपनी पार्टी की मंशा साफ करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा में पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है. उन्होंने  कहा कि राज्य में सपा सरकार बनने पर पत्रकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट दिया जाएगा. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पत्रकारों के साथ भी अन्याय हो रहा है.

लोकतंत्र सेनानियों के लिए बड़ा ऐलान

पार्टी कार्यालय पहुंचे लोकतंत्र सेनानियों से मिलने के बाद सपा प्रमुख ने कहा कि उनके सभी सुझावों पर अमल किया जाएगा. उन्होंने ऐलान किया कि सपा सरकार बनने पर लोकतंत्र सेनानियों का पूरा सम्मान होगा और उनकी मासिक सम्मान राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपये की जाएगी. साथ ही सरकारी अस्पतालों में विशेष स्थान बनाकर उनका मुफ्त इलाज कराया जाएगा. रेन और बस किराए में छूट से जुड़े मुद्दों को सपा के चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

up rajya sabha entry super rich anil ambani dhanraj nathwani sanjay-seth lalit suri
अनिल अंबानी, नाथवानी... सपा राज्यसभा में धनकुबेरों की कराती रही एंट्री
सपा की तरफ से राजयसभा में 'धन'राज, देखें ब्लैक एंड व्हाइट
Rakesh Sachan and Akhilesh Yadav.
अखिलेश के साथ राकेश सचान की तस्वीर वायरल, मंत्री को देनी पड़ी सफाई
धनराज नथवानी को टिकट देकर अखिलेश ने क्या खेल किया? देखें खबरदार
UP Rajya Sabha poll twists, India alliance protest plan, and major drug bust.
RS चुनाव में अखिलेश का सरप्राइज, विपक्ष का देशव्यापी आंदोलन, देखें बड़ी खबरें
Advertisement

डिप्टी सीएम पर कसा तंज

स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम को अब ई-रिक्शा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के अस्पतालों को ही पूरी तरह बीमार कर दिया है. शाहजहांपुर में साधुओं की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में सच्चे साधु बेहद अपमानित हुए हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि 5 लाख रुपये का जुर्माना बचाने के लिए 10 लाख से ज्यादा के वकील खड़े किए जा रहे हैं और पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है.

बारिश में डूबा लखनऊ

अखिलेश ने विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 7 हजार करोड़ रुपये में बना, लेकिन 45 किलोमीटर के दायरे में 74 गड्ढे हो चुके हैं. मुख्यमंत्री अपनी ही सड़क अच्छी नहीं बना पा रहे हैं. लखनऊ में बारिश के जलभराव पर उन्होंने कहा कि बजट तो आया लेकिन साफ हो गया, नदियां और नाले साफ नहीं हुए. उन्होंने दावा किया कि आने वाले वक्त में पीडीए (PDA) और जेन-जी (Gen Z) मिलकर बीजेपी का पूरी तरह सफाया कर देंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पंजाब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की छुट्टी तय |
    गोंडा: विनोद साहनी हत्याकांड में सस्पेंड दारोगा की 19वें दिन बहाली, मिली चौकी इंचार्ज की कमान; मंत्री संजय निषाद ने दिया था धरना |
    Redmi 17C 5G भारत में लॉन्च, ₹20,999 कीमत, 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा से लैस |
    नोएडा में पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोग, पहले हुआ PUCC चेक, कई नियम से अनजान |
    Dal Bhukhara Recipe: 1 कप साबुत उड़द से बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बुखारा, चावल-नान के साथ लगती है मजेदार, बनाने में भी है आसान |
    'पत्रकारों को मिलेगी बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट', अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान |
    काजल राघवानी ने एक्स पर लगाए मारपीट के आरोप, रोते हुए सुनाया दर्द |
    Gold-Silver Rate 1st October: सितंबर में सोना-चांदी हुआ था सस्ता, अक्टूबर के पहले दिन बदला खेल |
    काम के साथ पर्सनल स्पेस! नौकरी में ये सब चाहता है Gen Z |
    शादी तोड़ी-झेली बेइज्जती, 3 फीट के एक्टर का छलका दर्द, कम हाइट ने बर्बाद किया करियर?
    Advertisement