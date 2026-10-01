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Pumpkin Masala Puri Recipe: नाश्ते में कद्दू से बनाएं क्रिस्पी मसाला पूड़ी, मांग-मांगकर खाएंगे बच्चे, बेहद आसान है रेसिपी!

पूड़ियां तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार घर पर कद्दू वाली मसाला पूड़ी बनाकर देखिए. इस पूड़ी को बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है और बच्चे से लेकर बड़ों को इसका स्वाद बहुत पसंद आता है. कद्दू की सब्जी तो बच्चे खाने में नाटक करते हैं, ऐसे आप उनको कद्दू की पूड़ी बनाकर खिला सकते हैं. आइए आपको कद्दू की मसाला पूड़ी बनाने का तरीका बताते हैं.

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कद्दू की सब्जी बनाना बहुत आसान है. (PHOTO:AI)
कद्दू की सब्जी बनाना बहुत आसान है. (PHOTO:AI)

Pumpkin Masala Puri Recipe: घर में जब भी कद्दू की सब्जी बनती है, बच्चे पहले ही मुंह बनाने लगते हैं. कद्दू की सब्जी हर किसी को पसंद नहीं आती है और ऐसे में समझ नहीं आता है कि क्या बनाए कि बच्चे खा लें. ऐसे में आप कद्दू की मसाला पूड़ी बना सकते हैं, पूड़ी बच्चे मजे से खा भी लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि इसके अंदर कद्दू था. 
 
अगली बार जब भी आप घर कद्दू लेकर आए तो नाश्ते या लंच में कद्दू की मसाला पूड़ी बना सकते हैं, जिसे बनाने में न तो समय लगता है और इसका स्वाद भी बहुत मजे का होता है. इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं है, इसे आप आसानी से घर के देसी मसालों से तैयार कर सकते हैं. आइए आपको कद्दू की मसाला पूड़ी बनाने की रेसिपी बताते हैं. 

कद्दू की मसाला पूड़ी के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 250 ग्राम पीला कद्दू
  • डेढ़ कप गेहूं का आटा
  • 2 बड़े चम्मच बेसन
  • 2 बड़े चम्मच सूजी
  • डेढ़ बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ पुदीना
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • ¼ छोटा चम्मच हल्दी
  • ½ छोटा चम्मच जीरा
  • ¼ छोटा चम्मच हींग
  • स्वादानुसार नमक
  • तलने के लिए तेल

कद्दू की मसाला पूड़ी बनाने का तरीका

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कद्दू तैयार करें: सबसे पहले कद्दू को छीलकर उसके बीज निकाल दें और बड़े टुकड़ों में काट लें. इसे प्रेशर कुकर में करीब 1 कप पानी के साथ डालकर मिडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पका लें.

कद्दू मैश करें: उबालने के बाद कद्दू को कुकर से निकाल कर ठंडा होने दें. इसके बाद अतिरिक्त पानी अच्छी तरह निचोड़ लें और कद्दू को अच्छी तरह मैश कर लें.

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आटा गूंथें: एक बड़े बर्तन में मैश किया हुआ कद्दू लें. इसमें गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, पुदीना, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा, हींग और नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर हल्का टाइट आटा गूंथ लें. इसे ढककर करीब 10 मिनट के लिए रख दें.

पूड़ियां बेलें: 10 मिनट बाद आटे को एक बार फिर अच्छी तरह गूंथ लें. इसकी छोटी-छोटी लोइयां बना लें. लोई को सूखे आटे में लपेटकर मध्यम मोटाई की पूरी बेल लें.

पूड़ी तलें: अब कड़ाही में तेल गर्म करें, जब तेल गर्म हो जाए तो एक-एक करके पूरी डालें. कलछी से हल्का दबाते हुए पूरी को फुलाएं. नीचे की तरफ से सुनहरी होने पर पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह तलें.

इस तरीके से करें सर्व

दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने पर पूरी को तेल से निकालकर पेपर नैपकिन पर रख लें और उसका सारा एक्स्ट्रा तेल निकाल लें. गरमागरम कद्दू की पूरियों को आलू की सब्जी, चटनी या अचार के साथ परोसें. 

प्रो टिप: 

कद्दू में पहले से नमी होती है, इसलिए आटा गूंथते समय अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ सकती. अगर आटा बहुत नरम लगे तो थोड़ा गेहूं का आटा या सूजी मिलाकर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर लें.

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