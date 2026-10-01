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IND vs WI: वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ तीसरे वनडे में अंशुल कंबोज की एंट्री, ये पेसर बाहर... T20 सीरीज में वॉश‍िंगटन सुंदर की जगह नमन धीर

भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले बड़ा झटका लगा है. प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग चोट के चलते मुकाबले से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह अंशुल कंबोज टीम में आए हैं. वहीं टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए वॉशिंगटन सुंदर को T20I स्क्वॉड से हटाया गया है. उनकी जगह नमन धीर को मौका मिला है.

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प्र‍स‍िद्ध कृष्णा तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं (Photo: PTI)
प्र‍स‍िद्ध कृष्णा तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं (Photo: PTI)

स्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे वनडे के दौरान चोटिल होने के बाद तीसरे मुकाबले से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह युवा पेसर अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया गया है.

प्रसिद्ध कृष्णा को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग (Left Hamstring) में चोट लगी. वह मुकाबले में सिर्फ पांच ओवर गेंदबाजी करने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे. अब आगे की जांच और रिहैबिलिटेशन के लिए वह बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे.

प्रसिद्ध की जगह अंशुल कंबोज को तीसरे और आखिरी वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया है. वह चंडीगढ़ में भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे. तीसरा वनडे 1 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ के नए PCA स्टेडियम में खेला जाना है.

सुंदर की जगह नमन धीर
वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी T20I सीरीज के लिए भी भारतीय टीम में बदलाव हुआ है. सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने टीम मैनेजमेंट से सलाह के बाद वॉशिंगटन सुंदर को T20I स्क्वॉड से हटाने का फैसला किया है.

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यह फैसला न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज को देखते हुए लिया गया है. 11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी सीजन शुरू हो रहा है, ऐसे में सुंदर अपनी राज्य टीम के लिए रेड-बॉल क्रिकेट खेलकर टेस्ट सीरीज की तैयारी कर सकेंगे.

सुंदर की जगह नमन धीर को T20I टीम में शामिल किया गया है. यानी वेस्टइंडीज सीरीज के बीच भारत को वनडे और T20I दोनों स्क्वॉड में बदलाव करना पड़ा है.

वेस्टइंडीज सीरीज के ल‍िए अपडेटेड:भारतीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर. 

वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टी20 टीम:  श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, नमन धीर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव 

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ODI 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में हुआ था, जिसे भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीता था. वहीं दूसरा मैच जो गुवाहाटी में हुआ उसे भी आठ विकेट से जीा था. अब तीसरा वनडे  3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इसके बाद 6 अक्टूबर से पांच मैचों की T20I सीरीज शुरू होगी. 

वेस्टइंडीज का भारत दौरा (सितंबर-अक्टूबर 2026) 
पहला वनडे: 27 सितंबर 2026 (तिरुवनंतपुरम) 
दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026 (गुवाहाटी) 
तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026 (न्यू चंडीगढ़) 
पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026 (लखनऊ) 
दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026 (रांची) 
तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026 (इंदौर) 
चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026 (हैदराबाद) 
पांचवां टी20: 17 अक्टूबर 2026 (बेंगलुरु)
 

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