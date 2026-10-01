INDIA ब्लॉक में शामिल होना चाहता है TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी को बाहर करने की रखी शर्त

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी खींचतान के बीच ऋतब्रत गुट डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस ने INDIA ब्लॉक में शामिल होने की इच्छा जताई है. हालांकि, पार्टी ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है. पार्टी नेता मोहम्मद अखरुज्जमान ने कहा है कि गठबंधन में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी को INDIA ब्लॉक से बाहर करना होगा.

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अखरुज्जमान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से सीधे अपील करते हुए ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का गुट बीजेपी की 'बी-टीम' की तरह काम करती है. उनका आरोप है कि संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों और संकट के समय उनका गुट कई बार सदन से बाहर चला गया या अनुपस्थित रहा, जिससे सरकार को फायदा मिला.

उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया. अखरुज्जमान ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन की एकजुटता को नुकसान पहुंचाया और राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में प्रचार करने से रोका. उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई तेज होती है, ममता बनर्जी गठबंधन से अलग हो जाती हैं.

अखरुज्जमान ने कहा कि अगर INDIA गठबंधन का मकसद बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ना है तो ममता बनर्जी को गठबंधन से बाहर किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन नेतृत्व ममता बनर्जी को बाहर करता है तो डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने और उसे मजबूत करने के लिए तैयार है.

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यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस दो गुटों में बंटी हुई है. चुनाव आयोग ने आगामी उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को अलग-अलग अंतरिम नाम और चुनाव चिह्न दिए हैं. ममता बनर्जी के गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' चुनाव चिह्न मिला है, जबकि प्रतिद्वंद्वी गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' चुनाव चिह्न दिया गया है.

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