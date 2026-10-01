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शंकरसिंह वाघेला 9 साल बाद कांग्रेस में लौटेंगे? 'घर वापसी' के लिए हाईकमान की मंजूरी का इंतजार

गुजरात की राजनीति में शंकरसिंह वाघेला की संभावित कांग्रेस वापसी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. करीब नौ साल बाद वाघेला के पार्टी में लौटने की चर्चा तेज है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भी हाईकमान से बातचीत की पुष्टि की है. अब सभी की नजर कांग्रेस नेतृत्व की मंजूरी पर है. मंजूरी मिलते ही वापसी की तारीख तय हो सकती है.

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शंकरसिंह वाघेला की कांग्रेस में वापसी की तैयारी (Photo: X/@ShankersinhBapu)
शंकरसिंह वाघेला की कांग्रेस में वापसी की तैयारी (Photo: X/@ShankersinhBapu)

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शंकरसिंह वाघेला एक बार फिर कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं. करीब नौ साल बाद उनकी कांग्रेस में वापसी को लेकर पार्टी में बातचीत तेज हो गई है. गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भी संकेत दिया है कि वाघेला समेत कई प्रमुख नेताओं को पार्टी में शामिल करने को लेकर कांग्रेस हाईकमान से चर्चा चल रही है. 

हालांकि, अभी हाईकमान की अंतिम मंजूरी का इंतजार है. अमित चावड़ा ने कहा कि शंकरसिंह वाघेला समेत कुछ प्रमुख नेताओं का कांग्रेस में स्वागत करने के लिए हाईकमान के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है. हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद वाघेला के पार्टी में शामिल होने की तारीख तय होगी. सूत्रों के मुताबिक, रणदीप सुरजेवाला के गुजरात कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद वाघेला की उनसे मुलाकात भी हुई थी. 

शंकरसिंह वाघेला ने कब छोड़ी थी कांग्रेस?

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इसके बाद उनकी कांग्रेस में वापसी को लेकर बातचीत आगे बढ़ी. वाघेला ने 2017 में कांग्रेस छोड़ दी थी. उस समय उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी से अलग होकर जनविकल्प मोर्चा बनाया था. 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार जीत नहीं सका. इसके बाद जनवरी 2019 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP का दामन थामा. हालांकि, बाद में उन्होंने NCP भी छोड़ दी. 

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1995 में बीजेपी से अलग होने के बाद बनाई पार्टी

नवंबर 2024 में वाघेला ने अपने आवास 'वसंत वगडो' में एक स्नेह मिलन समारोह के दौरान प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी. अब 2026 में उनके कांग्रेस में लौटने की चर्चा फिर तेज हो गई है. शंकरसिंह वाघेला का कांग्रेस से पुराना रिश्ता रहा है. 1995 में बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई थी. 

यह भी पढ़ें: कल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं गुजरात के पूर्व सीएम शंकरसिंह वाघेला, बेटे महेंद्र भी कर चुके हैं ज्वाइन

कांग्रेस के समर्थन से वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 1998 में उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया. इसके बाद वह लंबे समय तक कांग्रेस में रहे. 2004 से 2009 तक वह केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में कपड़ा मंत्री भी रहे. अब उनकी संभावित कांग्रेस वापसी को गुजरात की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, पार्टी में उनकी वापसी को लेकर अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी के बाद ही होगा.

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