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इजरायल में छाए कैप्टन स्मित... 180 जानें बचाने वाले इंडियन पायलट को अब इजरायल करेगा सम्मानित

इजरायल भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार को 180 लोगों की जान बचाने और फ्लाइट को सुरक्षित रखने के लिए सम्मानित करेगा. पूरे इजरायल में उनकी बहादुरी की चर्चा है, और इसी घटना में मदद करने वाले 4 इजरायली नागरिकों को भी राष्ट्रपति पदक के लिए आगे बढ़ाया गया है.

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कैप्टन स्मित मछार दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट उड़ा रहे थे. (Photo- ITG)
कैप्टन स्मित मछार दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट उड़ा रहे थे. (Photo- ITG)

इजरायल फ्लाईदुबई की FZ1073 फ्लाइट को क्रैश होने से बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी को सम्मानित करेगा. इजरायल के भारत में राजदूत रुवेन अजार ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और आम इजरायलियों तक, हर कोई कैप्टन स्मित की बहादुरी की बात कर रहा है. उन्होंने कहा कि इजरायल अपने दोस्तों को नहीं भूलता और संकट के समय उसके साथ खड़े रहने वालों को सम्मान देता है.

रुवेन अजार ने कहा कि कैप्टन स्मित ने विमान और उसमें सवार करीब 180 लोगों की जान बचाई. उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की तीसरी बरसी के करीब एक और बड़ा आतंकी हमला टल गया. इजरायल ने संभावित खतरे को देखते हुए फाइटर जेट्स भी हवा में भेजे थे. राजदूत के मुताबिक, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी विमान से पैदा हुए खतरे को लेकर सुरक्षा बैठक में थे. उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मित की बहादुरी ने बड़ा हादसा होने से रोक दिया और इजरायल उनकी वीरता को जरूर सम्मानित करेगा.

यह भी पढ़ें: इंडियन हीरो पायलट, एक प्लंबर और एक डेंटिस्ट... इजरायली प्लेन के कॉकपिट का क्लाईमैक्स सीन!

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फ्लाइट बचाने वाले 4 इजरायलियों को भी मिलेगा मेडल

फ्लाईदुबई विमान में पायलट पर हमले के बाद हालात संभालने और विमान को बचाने में मदद करने वाले चार इजरायली नागरिकों को भी सम्मानित किया जाएगा. इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने कहा है कि वह चारों को प्रेसिडेंट मेडल फॉर सिविलियन हीरोइज्म देने की सिफारिश करेंगे.

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हर्जोग ने यानिव हयून, डॉ. शोता मुसायेव, त्विका मैन्स और आसफ रेजवान से बातचीत भी की. ये चारों बुधवार को फ्लाईदुबई की FZ1073 फ्लाइट में हुई हिंसक घटना के दौरान हालात संभालने वालों में शामिल थे.

पायलट पर हमला, यात्रियों ने संभाला मोर्चा

फ्लाइट दुबई से तेल अवीव जा रही थी, तभी को-पायलट ने दूसरे पायलट पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा. ऐसे वक्त में यात्रियों और क्रू ने मिलकर विमान का कंट्रोल वापस पाने में मदद की.

यह भी पढ़ें: फ्लाईदुबई विमान को क्रैश से बचाने वालों को वीरता का सम्मान, इजरायल का बड़ा ऐलान

इन चारों इजरायली नागरिकों ने भी इस दौरान अहम भूमिका निभाई. उनके प्रयासों से विमान को सुरक्षित उतारने में मदद मिली. इसी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति हर्जोग ने उन्हें नागरिक वीरता के राष्ट्रपति पदक के लिए सिफारिश करने का फैसला किया है.

फ्लाईदुबई की FZ1073 फ्लाइट को बाद में सऊदी अरब डायवर्ट किया गया और वहां सुरक्षित लैंड कराया गया. घटना के बाद कैप्टन स्मित की बहादुरी और विमान में मौजूद यात्रियों की भूमिका इजरायल में चर्चा का विषय बनी हुई है.

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