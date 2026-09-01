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मुंबई में महंगाई का डबल अटैक... महंगी हुई CNG-PNG, ऑटो और काली-पीली टैक्सी का किराया भी बढ़ा

CNG-PNG price hike in Mumbai: मुंबई में आज से महानगर गैस ने सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलो और घरेलू पीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति एससीएम बढ़ा दिए हैं. नई सीएनजी कीमत 88 रुपये प्रति किलो हो गई है. कंपनी ने पश्चिम एशिया के तनाव और बढ़ी हुई इनपुट लागत को इसकी वजह बताया. साथ ही मुंबई महानगर क्षेत्र में ऑटो और टैक्सी का किराया भी बढ़ा दिया गया है.

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मुंबई में आज से CNG 2 रुपये और घरेलू PNG 1 रुपये महंगी हो गई (Photo: PTI)
मुंबई में आज से CNG 2 रुपये और घरेलू PNG 1 रुपये महंगी हो गई (Photo: PTI)

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रहने वालों के लिए एक सितंबर से जेब पर एक साथ दो झटके लगने वाले हैं. एक तरफ गैस कंपनी महानगर गैस ने सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं, तो दूसरी तरफ टैक्सी और ऑटो का किराया भी बढ़ गया है.

महानगर गैस ने सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी में 1 रुपये प्रति एससीएम की बढ़ोतरी की है. वहीं मुंबई महानगर क्षेत्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया भी बढ़ा दिया गया है. दोनों ही बदलाव एक सितंबर से लागू हो चुके हैं.

महानगर गैस यानी एमजीएल ने सोमवार को यह जानकारी दी कि मुंबई और आसपास के इलाकों में अब सीएनजी की नई कीमत 88 रुपये प्रति किलो हो गई है. यह बढ़ोतरी एक सितंबर की आधी रात से लागू हुई है. कंपनी ने इसकी वजह पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को बताया है.

कंपनी के मुताबिक इस तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ी गैस की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर उनकी लागत पर पड़ा है. एमजीएल का कहना है कि सीएनजी की जबरदस्त मांग है और इसके लिए जरूरी गैस का बड़ा हिस्सा महंगे दामों पर आयात किए गए स्पॉट आरएलएनजी से पूरा किया जा रहा है. कंपनी के अनुसार यह दाम बढ़ोतरी बढ़ती लागत का सिर्फ आंशिक हिस्सा ही कवर कर पाएगी, लेकिन इससे ग्राहकों को लगातार सीएनजी की सप्लाई मिलती रहेगी.

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इस बढ़ोतरी का असर मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर और धाराशिव के साथ ही कर्नाटक के चित्रदुर्ग और दावणगेरे में रहने वाले करीब 13 लाख सीएनजी वाहन मालिकों पर पड़ेगा. इन सभी जगहों पर वाहन एमजीएल के नेटवर्क से ही गैस लेते हैं. 

इसके अलावा घरेलू पीएनजी लेने वाले करीब 30 लाख उपभोक्ताओं को भी अब 1 रुपये प्रति एससीएम ज्यादा भुगतान करना होगा. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में गैस सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस ने भी सीएनजी के दाम 3.89 रुपये प्रति किलो बढ़ाकर 86.98 रुपये प्रति किलो कर दिए थे.

वहीं दूसरी खबर में मुंबई महानगर क्षेत्र में सफर करने वालों को अब ऑटो और टैक्सी के लिए ज्यादा किराया चुकाना होगा. अब ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया 27 रुपये और काली-पीली टैक्सी का न्यूनतम किराया 33 रुपये हो गया है. मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण यानी एमएमआरटीए ने इस किराया बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. ऑटो रिक्शा के किराए में 1 रुपये और टैक्सी के किराए में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

अब टैक्सी का किराया 20.66 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़कर 21.90 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है, जबकि ऑटो रिक्शा का किराया 17.14 रुपये से बढ़कर 18.22 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है. टैक्सी में पहले 1.5 किलोमीटर के लिए अब 31 रुपये की जगह 33 रुपये देने होंगे. 

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यह भी पढ़ें: Milk Price Hike: महंगाई का झटका! मुंबई में 1 सितंबर से महंगा हो रहा दूध, अब 102 रुपये प्रति लीटर में मिलेगा

आरटीओ अधिकारियों के मुताबिक ड्राइवर या तो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीटर को नई दरों के हिसाब से कैलिब्रेट करवा सकते हैं, या फिर आरटीओ से मंजूर किराया तालिका गाड़ी में दिखा सकते हैं. मीटर दोबारा कैलिब्रेट करवाने के लिए ड्राइवरों को नवंबर के अंत तक यानी तीन महीने का समय दिया गया है. जो ड्राइवर तय समय में ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है.

मुंबई महानगर क्षेत्र में साढ़े चार लाख से ज्यादा ऑटो रिक्शा और 50 हजार से अधिक काली-पीली टैक्सियां चलती हैं, और इनमें से ज्यादातर सीएनजी पर ही चलती हैं. गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार किराया फरवरी 2025 में बढ़ा था, यानी करीब 18 महीने बाद अब दोबारा किराया बढ़ाया गया है.

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