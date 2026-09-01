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How To Clean Microwave: माइक्रोवेव की जमी चिकनाई और गंदगी साफ करने का सबसे आसान तरीका, बिना रगड़े 5 मिनट में होगी सफाई

How To Clean Microwave: माइक्रोवेव में जमी चिकनाई और खाने के दाग साफ करना अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है. अगर आप बी उन्हीं में हैं, तो आज हम आपको पानी, डिश सोप और नींबू की मदद से माइक्रोवेव को बिना ज्यादा रगड़े और घंटों मेहनत किए साफ करने का आसान तरीका बताने वाले हैं.

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माइक्रोवेव को आप नींबू और पानी की मदद से साफ कर सकते हैं. (Photo: ITG)
माइक्रोवेव को आप नींबू और पानी की मदद से साफ कर सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Clean Microwave: माइक्रोवेव में दिन में कई बार खाना गर्म किया जाता है. खाना गर्म करते समय अक्सर सॉस, तेल या खाने के छींटे अंदर की दीवारों पर चिपक जाते हैं. कुछ दिनों बाद यही गंदगी इतनी जम जाती है कि पूरा माइक्रोवेव बुरी तरह से गंदा दिखने लगता है. इसे साफ करने के लिए खूब रगड़ना पड़ता है. लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता है. माइक्रोवेव को जोर-जोर से रगड़ने से उसके अंदर स्क्रैच पड़ सकते हैं.

अगर आप भी माइक्रोवेव साफ करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको माइक्रोवेव की सफाई का सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं. इस तरीके में माइक्रोवेव को आप बिना किसी झंझट और बहुत ही कम समय में साफ कर सकते हैं. इसके लिए आपको महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं है, बल्कि पानी, डिश सोप और नींबू जैसी घर में मौजूद चीजों से ही काम चल सकता है. चलिए जानते हैं क्या है माइक्रोवेव को साफ करने का सबसे आसान हैक. 

सबसे पहले एक बाउल में लें पानी
इसके लिए सबसे पहले माइक्रोवेव-सेफ बाउल लें और उसमें करीब 2 कप पानी डालें. अब इसमें 1 चम्मच डिश सोप और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस मिलाएं. अगर नींबू का रस नहीं है तो नींबू की कुछ स्लाइस भी पानी में डाल सकते हैं.

5 मिनट तक माइक्रोवेव करें
अब इस बाउल को माइक्रोवेव के अंदर रखें और हाई पावर पर करीब 5 मिनट तक चलाएं. गर्म होने पर पानी से भाप बनेगी, जो माइक्रोवेव के अंदर की दीवारों पर जमी चिकनाई और सूखे खाने के दागों को ढीला करने में मदद करेगी.

तुरंत दरवाजा न खोलें
5 मिनट पूरे होने के बाद माइक्रोवेव का दरवाजा तुरंत न खोलें. इसे 2 से 3 मिनट तक बंद रहने दें. इस दौरान अंदर बनी भाप जमी हुई गंदगी को और सॉफ्ट करने में मदद करेगी.

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अब बिना ज्यादा मेहनत के करें सफाई
कुछ मिनट बाद दरवाजा खोलें और एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े या पेपर टॉवल से माइक्रोवेव के अंदर की दीवारों को पोंछ दें. ढीली हुई गंदगी आसानी से निकल सकती है, इसलिए आपको ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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सफाई के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

  • बाउल को माइक्रोवेव से निकालते समय बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि पानी और बर्तन दोनों काफी गर्म हो सकते हैं.
  • माइक्रोवेव की सफाई से पहले उसे बंद कर दें और बिजली से जुड़ी सुरक्षा का ध्यान रखें.
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