माता पार्वती की वो जिद जिसने देवों को कर दिया था परेशान, ब्लॉकबस्टर ‘हनुमान अंश’ का वायरल भजन

बॉलीवुड की तरफ से एक ऐसी फिल्म इस समय थिएटर में लगी है, जिसने धुरंधर से भी बड़ा सरप्राइज दिया है. एक छोटी सी फिल्म हनुमान अंश के चर्चे हैं, जिसने 2 करोड़ के बजट में 45 करोड़ रुपये के आसपास का कलेक्शन किया. नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी ये फिल्म लोगों के दिलों को लगातार छू रही है. फिल्म तो छोड़िए, लोग इसके गाने भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसका एक गाना है, जो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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हनुमान अंश का चर्चित गीत

फिल्म हनुमान अंश में एक बुंदेली गाना पार्वती है, जिसके बारे में हर कोई ये कह रहा है कि इसमें आपको मंत्रमुग्ध करने की शक्ति है. ये एक गीत से ज्यादा भजन है, जो माता पार्वती की उस जिद पर लिखा गया है जिससे देव भी परेशान हो गए थे. इसने लोगों के दिलों को इस कदर छू लिया कि अब ये भजन हर जगह सुनने में आ रहा है. यूट्यूब पर अभी इसके 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. ऐसा क्या है इस गाने में?

दरअसल, इस गाने का सार ये है कि जब मां पार्वती ने जिद पकड़ ली कि उनके वर सिर्फ भगवान शंकर ही होंगे और घोर तपस्या करने लगीं, तब सभी सप्तऋषि मिलकर उन्हें समझाने पहुंचे और उनसे ये जिद त्यागने के लिए अनेको तर्क दिये. तब उन सप्तऋषियों ने माता पार्वती से क्या-क्या कहा, वो सबका वर्णन इस गाने में किया गया है. इसे साधू तिवारी ने लिखा, गाया और कंपोज किया है.

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बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड है हनुमान अंश

फिल्म हनुमान अंश के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो ये अभी अपने चौथे हफ्ते में पहुंच चुकी है और कमाई के मामले में रुकने का नाम नहीं ले रही है. चौथे सोमवार यानी कामकाजी दिन, फिल्म ने 5.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन के साथ कुल 45.28 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. ये आंकड़ा कितना शानदार है, इसका अंदाजा आप 6 दिन पहले आई टॉक्सिक से लगा सकते हैं. सुपरस्टार यश की फिल्म ने अपने पहले सोमवार 7 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया है.

टॉक्सिक जैसी पैन इंडिया फिल्म के सामने हनुमान अंश जैसी छोटी फिल्म इतनी कमाई कर पा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और सराहना योग्य बात है. देखना है कि क्या हनुमान अंश लाइफटाइम 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं.

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